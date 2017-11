Las palabras más curadas de Tijuana

La famosa 'bola' de Tijuana no es más que el Cecut. Foto tomada de internet

Tijuana, Baja California.- Si tienes la fortuna de ser tijuanense, de nacimiento o por adopción, es casi un requisito conocer y usar en la vida cotidiana estas frases.

Foto temática de internet

Y es que la mezcla de culturas de personas de otros estados que arriban a vivir a Tijuana, sumada a la cercanía que tenemos con Estados Unidos, hacen del vocabulario tijuanense algo bastante peculiar, que cualquier recién llegado tiene que aprender para poder adaptarse.

Agarrar cura. Todo tijuanense que se precie de serlo sabe que la frase 'agarrar cura' se refiere a divertirse o hacer relajo.

Ejemplo: Mis amigos y yo siempre agarramos cura cuando vamos a la Sexta.

Agüitado. Esta es la forma tijuanense de decir "triste".

Ejemplo: Anda agüitado porque lo despidieron del trabajo.

Foto temática de internet

¡Arre! Es una expresión muy utilizada que denota afirmación.

Ejemplo:

-¿Vamos a La Revu?

- ¡Arre!

Baica. Palabra utilizada cuando se habla de una bicicleta. Esta es una de las expresiones de origen estadounidese que han sido 'mexicanizadas'.

Carrilla. Es la forma tijuanense de decir 'bullying'. Cuando una persona te 'echa carrilla' se está burlando de ti, aunque en un sentido más amistoso que agresivo.

Ejemplo: El morro no aguantó la carrilla después de que se cayó.

Carro. En Tijuana no es automóvil, ni coche, ni auto, sino carro.

Ejemplo: Mañana vamos a ir a Ensenada en el carro.

Foto temática de internet

Curada. Se refiere a algo que es muy espectacular, 'padre', 'chido'.

Ejemplo: ¿Viste el celular que me compré? ¡Está bien curada!

Darse un shower. Otra palabra estadounidense que se ha adaptado al hablar tijuanense. 'Darse un shower' no es más que darse una ducha, un baño.

Ejemplo: Espera, me doy un shower y nos vamos.

Está perro. Esta frase es una especie de sinónimo de 'curada'. Expresa que algo está muy bonito, genial, fantástico.

Ejemplo: Está bien perro el nuevo cine que abrieron en la Zona Río.

Guachar. Del inglés 'watch'. Es otra forma de decir ver, mirar.

Ejemplo: Nos guachamos el sábado, entonces.

Hacer un paro. Es sinónimo de hacer un favor. El tijuanense no hace favores, hace paros.

Ejemplo: Le hice el paro de ayudarlo a limpiar la casa.

Ir al otro lado. El estar a un paso de Estados Unidos hace que sea muy común para los tijuanenses cruzar la frontera, o 'ir al otro lado'.

Foto temática de internet

Ejemplo: Me fui al otro lado para comprar una tele en el Black Friday.

La burra/Calafia. Es el transporte público tijuanense.

Ejemplo: Me tuve que ir en la burra para llegar a la 5 y 10.

Morro. Hace referencia a un niño o persona muy joven. Si se trata de una mujer es 'morra'.

Ejemplo: Unos morros me dijeron que la tienda está por esta calle.

Nel/Simón. Negación y afirmación, respectivamente.

Ejemplo:

-¿Quieres ir a Playas?

-Nel, no tengo ganas. ¿No te acuerdas que te dije que acabo de llegar del trabajo?

-Simón, no me acordaba.

Paniquear. También derivada de una palabra estadounidese, se refiere a tener miedo, entrar en pánico.

Ejemplo: Se paniquearon porque vieron esa película de terror.

Pari. Del inglés 'party'. Es una fiesta o celebración... o simplemente irse de pari a la Sexta, de antro.

Ejemplo: ¿No te invitaron a la pari de Santiago?

Parquear/Parquin. Estacionar y estacionamiento, respectivamente. Nuevamente se reformó una palabra estadounidense.

Ejemplo: Parquéate aquí, porque el parquin de seguro está bien lleno.

Pistiar. Salir con los amigos a tomar bebidas embriagantes.

Ejemplo: El viernes iremos a pistiar a casa de Juan.

Ponerse trucha. Estar alerta.

Ejemplo: Este examen está bien difícil, así que ponte trucha.

Raite. Cuando una persona lleva a otra a algún lugar. También proviene de una palabra estadounidense.

Foto temática de internet

Ejemplo: ¿Me das raite a la escuela? Es que mi carro se descompuso.

Soda. Refresco, bebida carbonatada. Una vez más el inglés hace de las suyas.

Ejemplo: Con este clima se me antoja una soda bien helada.

Suave. Expresa que algo está muy bien, muy 'chido', bonito.

Ejemplo: Que suave tu vestido, ¿dónde lo compraste?

Swap meet. Es un establecimiendo repleto de locales comerciales donde venden todo tipo de artículos.

Ejemplo: En el swap meet vi unos tenis bien perros, vamos a comprarlos.

Tijuanenado. Cuando un carro está 'tijuaneado' es porque ha sido utilizado demasiado, a tal punto que empieza a fallar.

Ejemplo: Me compré este carro en el otro lado, pero ya no lo pude revender porque ya lo traigo bien tijuaneado.

Así que ya sabes, si vas de visita a esta hermosa ciudad fronteriza debes conocer estas frases y palabras para comprendas de lo que te hablan; y si eres de Tijuana, ¿cuáles agregarías?