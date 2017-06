Le extraen matriz y ovario izquierdo:Negligencia en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Una mujer de 27 años de edad, con el nombre de Mariana Borjas Cruz, fue víctima de la negligencia médica del Hospital Materno infantil de la ciudad.

Mariana fue dio a luz a su segundo hijo el pasado mes de febrero, donde médicos del hospital antes mencionado, le impidieron que ella tenga mas hijos ya que le sacaron la matriz y el ovario izquierdo sin su consentimiento.

Todo el proceso del parto resulto con éxito, fue después cuando los médicos le comentaron que tenia la placenta accreta y que estaba pegada a las paredes del útero, realizándole unos ultrasonidos y donde supuestamente aparecía el problema en el interior de su cuerpo,

La mujer comento que ella miraba que los médicos le sacaban partes de su cuerpo, pero su pose no la ayudaba a ver bien que era, minutos después se empezó a sentir mal y los especialistas hicieron que su esposo firmara un documento ya que ella estaba en estado delicado.

"Me empezaron a lastimar, me metieron sus manos y antebrazos por abajo, me dolía más que cuando tuve a mi bebé, les empecé a gritar, a preguntar que me estaban haciendo, porque me estaba doliendo mucho, así lo hicieron en varias ocasiones tres doctores," manifestó la señora Mariana.