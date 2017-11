Le pidió el divorcio pero él la apuñaló 7 veces

Veracruz.-Un hecho transcurrido en Veracruz señala que la víctima de todo un entramado de violencia, María Eugenia Mejía, fue apuñalada por su esposo cuando el hombre supo que ella deseaba el divorcio con él.

Consigna el medio Excélsior, que Maru, tal como la llaman sus amigos, se encontraba trabajando cuando su hasta entonces marido, Antonio, la atacó intencionalmente por la espalda después de discutir. El hombre ya está siendo procesado por las autoridades.

Según personas cercanas a Maru, se sabía que ella estaba harta de los maltratos de su pareja Antonio, quien estaba determinada a arrebatarle al hijo de ambos, quien apenas tiene 3 años, y ese fue el detonante para que ella decidiese terminar la relación.

La apuñaló 7 veces por la espalda; en Veracruz https://t.co/XIzS7TTfno — Piñero de la Cuenca (@ELPINERO) 26 de noviembre de 2017

El padre de María Eugenia relató que su yerno tuvo por atacar en siete ocasiones a su hija con un cuchillo de los 3 que usualmente portaba; los ataques llegaron a dañar uno de sus pulmones, la tráquea, el estómago, además del intestino y el diafragma de la mujer.

La familia de Maru clama justicia a las afueras del IMSS de Veracruz, temen que las influencias de la madre de Antonio pesen y que el agresor sea puesto en libertad, en uso de encontrar una ventana en el juicio que lo absuelva.

Maru se comunica por medio de un abecedario que le dio su hermano, no puede hablar debido a la gravedad de las heridas, la familia desconoce cuáles serán las secuelas del ataque del hombre que alguna vez le prometió cuidarla.

La violencia contra la mujer en Veracruz En los meses que han transcurrido del 2017, 219 mujeres han sido asesinadas en Veracruz, declaró la investigadora de investigadora de la Facultad de Antropología y coordinadora de la maestría en Estudios de Género, de la Universidad Veracruzana, Estela Casados.

La apuñaló 7 veces por la espalda https://t.co/8C8LHY6zZw — Presencia.MX (@Presencia_MX) 26 de noviembre de 2017

El Observatorio Ciudadano por los Derechos Humanos de las Mujeres es quien lleva el conteo, con base en un monitoreo de medios, pues no existen cifras oficiales.

Once municipios de Veracruz tienen alerta de género, sin embargo, especialistas señalan que una alerta no erradica la violencia, causa alarma que no hay un mecanismo que disminuya o elimine el problema de la violencia contra mujeres.

Estela Casados menciona que en promedio, 22 veracruzanas son asesinadas al mes, y de las 12 mujeres asesinadas diariamente en América Latina, 7 de ellas son asesinatos ocurridos en México.

HECHOS RELACIONADOS

Muerte de Karla fue un "accidente desafortunado": Fiscalía

San Luis Potosí.- Hace 5 años Karla Pontigo falleció, pero su caso no fue investigado como feminicidio sino como un simple accidente.

Este es un claro ejemplo de como el Estado mexicano no sigue los pasos correctos para investigar los casos relacionados con el feminicidio, condenó la organización Amnistía Internacional.

Según las investigaciones oficiales la muerte de Karla fue un accidente desafortunado: chocó contra una puerta de cristal, esta se rompió, de manera inexplicable le dejó golpes en todo el cuerpo y uno de los pedazos le seccionó la arteria por la ingle.

Foto: Facebook

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 28 de octubre del 2012 en San Luis Potosí, en un bar donde trabajaba por las noches, supuestamente Karla de 22 años tuvo un accidente cuado fue al segundo piso a buscar algo y quiso entrar a la oficina de su jefe y no vio la puerta, según la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE).