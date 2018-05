Le roban auto, lo recuperan y se lo entregan ¡al ladrón!

Estado de México.- No sólo fue víctima de la delincuencia, también lo fue de la negligencia por parte de autoridades encargadas de impartir justicia.

Así lo señala Hugo Cornejo, quien fue engañado cuando vendía su camioneta y, al tratar de hacer la transacción, lo despojaron a punta de pistola del vehículo y de los documentos que acreditaban la propiedad.

Después vino el calvario de la denuncia y las fallas en procedimientos.

El dolor de cabeza empezó cuando puso en venta su camioneta y personas que se dijeron interesadas lo citaron frente a un banco en Jardines de Morelos, en Ecatepec.

Los supuestos interesados no llegaron, pero más tarde le marcaron por celular para verlo en otro punto del Municipio, no sin antes preguntarle si llevaba los documentos de la unidad.

Al llegar, cuatro sujetos armados lo abordaron para robarle la camioneta.

Cornejo denunció el robo ante el Ministerio Público, después su camioneta fue localizada en la Delegación Venustiano Carranza. A bordo iba uno de los sujetos que se la habían robado, explicó.

El supuesto ladrón mostró documentos como la factura y recibos de pago de derechos que venían a bordo al momento del atraco.

Permaneció algunas horas detenido, pero posteriormente, sin indagar el hurto, fue puesto en libertad.

En la Ciudad de México no me permitieron ver la carpeta bajo ninguna circunstancia, una de las personas que me despoja del vehículo es quien detienen a bordo y es quien acredita la propiedad con la documentación que a mí me había robado.