Líder pesquero regresa libre a San Felipe

Mexicali, Baja California.- El dirigente de la Federación Cooperativas de Pescadores Ribereños, Sunshine Rodríguez Peña, y su esposa, Sara Ahumada, fueron liberados luego de haber sido arrestados por presunta transportación de droga la noche del pasado sábado 25 de noviembre.

Rodríguez fue detenido en la carretera a San Felipe por agentes federales, cuando regresaba al puerto en compañía de su mujer luego de haber acudido a Calexico a realizar unas compras.

Las versión oficial señala que los agentes realizaron una inspección a su vehículo y encontraron 1 kilogramo de metanfetamina, por lo que de inmediato fueron arrestados y remitidos a la Ciudad de México. Además se reveló que el líder pesquero se encontraba bajo investigación ya que se le vincula a una red de tráfico de buches de totoaba.

Tras haber sido arrestado, los pescadores y residentes de San Felipe iniciaron una manifestación, incluso bloquearon la carretera hacia el puerto por espacio de 10 horas, y además quemaron un vehículo propiedad de la Conapesca.

Pescadores se manifiestan en PGR Mexicali. Foto: Unimexicali

Según una fuente involucrada en el caso cuyo nombre fue reservado, explicó que el líder pesquero y su esposa fueron puestos a disposición de un juez en Toluca, Estado de México, el juez de Distrito citó a una audiencia de vinculación, la defensa compareció y pidió ampliación del término.

Además señaló que Sunshine fue detenido por transportación de metanfetamina y jamás se trató el tema del tráfico del buche de totoaba.

Foto: Unimexicali

A través de Facebook, Sunshine expresó el infierno que él y su esposa vivieron encerrados, y que fueron víctimas de abuso de autoridad.

"Una semana de infierno para mi familia, una semana que mi hija todavía no habla de ver un comando arrastrar a su padre y humillar a su madre, esto no se quedará así, espero señor (Carlos) Loret de Mola tenga el valor cívico de salir y decir la verdad y señor Pacchiano Alemán la Federación no negocia con mentirosos", mencionó el dirigente.

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo de los pescadores y la sociedad que estuvo al pendiente de ellos.

"Quiero agradecer por el apoyo incondicional que le dieron a mi familia, a mis hijos y a todo San Felipe, quiero recordarles que sigo siendo la misma persona de hace 8 días, sigo representando al Sector Pesquero, pésele a quien le pese", señaló.

Con información de La Voz de la Frontera

