Llegan rescatistas de NL a las zonas afectadas por sismo

Por: El Universal México.- José Alberto Pacheco Ramírez, entrenador de perros para la detección de enervantes y explosivos, y que esta ocasión lleva a su "alumno" Drago, a las zonas afectadas por los sismos, para la búsqueda de personas, vivas o muertas, atrapadas bajo los escombros, prefirió no despertar a su pequeño hijo José Alexis, de un año y 15 días de nacido, para no verlo llorar en la despedida, pues asienta convencido, uno sabe la hora de salida, pero no la de regreso.