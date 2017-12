Llevamos años sin festejar la Navidad, papás de los 43

Ciudad de México.- Debido a que desde hace cuatro años no festejan Navidad ni celebran Año Nuevo por la ausencia de sus hijos, familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, exigieron a las autoridades la presentación con vida de los jóvenes.

Con antorchas encendidas y la imagen de los normalistas, alrededor de 100 personas marcharon del Hemiciclo a Juárez al Antimonumento de los 43, ubicado en Paseo de la Reforma. Los familiares dijeron que no es posible que a más de tres años no se tenga conocimiento del paradero de sus hijos.

Hilda Hernández, madre de César González Hernández, afirmó que en su casa no se celebra Navidad desde 2014 y no la festejarán hasta que se sepa dónde está su hijo o se conozca con veracidad que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fecha en que desaparecieron los jóvenes.

"Llevamos cuatro años sin festejar Navidad porque nuestros hijos no están con nosotros. Exigimos que el gobierno regrese a nuestros hijos. No hemos podido festejar esta celebración porque no tenemos el ánimo de sentirnos alegre sin saber dónde están nuestros hijos", comentó.

Foto: AFP

Concepción Tlatempa, madre de Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, manifestó que estas fechas decembrinas los familiares de los jóvenes no pueden estar alegres "mientras nuestros hijos están quien sabe dónde y nosotros festejando, eso no podemos hacer. Queremos decirle al gobierno que estaremos manifestándonos permanentemente en las calles del país para pedir que nos informen de nuestros hijos".

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, señaló que la manifestación con antorchas se realizó porque simbolizan la llama de la indignación, debido a que a más de tres años de desaparecidos, no se tiene la certeza de su localización, pero también, "la llama de estas antorchas simboliza la esperanza y el deseo de que vamos a encontrarlos".

"El 26 de cada mes los padres y familiares irrumpimos en la Ciudad de México para alzar nuestra voz para exigir justicia. Tal vez no signifique mucho, no implique nada o tenga poca relevancia, pero para los padres de familia es fundamental no quitar el dedo del renglón en la exigencia de verdad, de justicia por nuestros 43. En este país no se puede desparecer así como así a estos jóvenes, es por eso que nos hacemos presentes en estos días de fiesta", agregó.

Foto: AFP

Hoy por la mañana, los familiares de los normalistas realizarán una manifestación en la caseta de la autopista México-Cuernavaca, al sur de la capital, donde pretenden dejar el paso libre sin cobro.