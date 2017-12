Lo que ocurrió la noche que mataron al Pirata: HotSpanish

México.- A través de su canal de Youtube, el vlogger conocido como HotSpanish dio su versión de lo que ocurrió la noche en que el Pirata de Culiacán fue asesinado a balazos.

Mucho se especuló sobre el paradero de HotSpanish, pues se sabía que estuvo presente pero no había aparecido dando una declaración. La información que se tenía era a través de supuestos twitters y publicaciones, pero esta vez se presentó en un video contando lo que vio.

Las imágenes empiezan con lo que se presume son las últimas horas con vida del 'Pirata', Juan Luis Laguna Rosales.

Se dice que mataron al pirata de Culiacán

Pero lo que preocupa es que al parecer hotspanish y ben el gringo estaban con el — Josue esquivel (@LvionmJoshua) 19 de diciembre de 2017

El vlogger, cuyo nombre real es Roberto González, empieza de esta forma:

"Hago este video para explicar lo que pasó, ahorita como que las cosas se están saliendo de control".

Además, agrega que no le ocurrió nada terrible, como se había comentado en distintas redes:

"...que me secuestraron, que estoy muerto, tantas cosas que debo aclarar para que sepan que estoy bien; sólo que quiero dar mi versión y contar un poco las cosas, cómo sucedió todo para que ustedes sepan lo que es la verdad y no se dejen llevar por cosas falsas".

Haganle llegar esto a hotspanish y ben el gringo pic.twitter.com/IihPqNf7Y2 — Cristopher Alvarado (@Cristoalva_00) 19 de diciembre de 2017

Aprovechó el espacio para negar que él haya publicado algo en sus redes sociales como Facebook y Twitter, en las que presuntamente aparecieron mensajes un tanto comprometedores.

"Yo no he usado ninguna de mis páginas desde que pasó esto. Hasta ahorita, este video es lo único... porque tuve que pensar las cosas bien: es una situación muy difícil para mi porque jamás había vivido algo así".

Afirmó que quería que quienes lo siguen por redes estuvieran tranquilos y adelantó que Ben 'El Gringo' también contaría lo que se vivió la noche del lunes 18 de diciembre.

Un amigo de hotspanish está trasmitiendo en vivo ahorita y dice que le marca y nada hay rumores que también se lo echaron al caliente o levantaron, ese es el face del bato pic.twitter.com/uMuUr3UWcD — Lawrence pacheco (@solderkiller) 19 de diciembre de 2017

De acuerdo con González todo empezó días antes de que mataran al Pirata de Culiacán. El sinaloense le había mandado un mensaje a su Instagram diciéndole que había llegado a Guadalajara, le pedía su número de teléfono ponerse en contacto. Y González explica que hacía en la 'perla tapatía'.

"Yo renté el departamento, se me ocurrió la idea del Brócoli Shore, hacer los episodios: chicas, andar tomando. Que por lo regular es muy común cuando ando en México".

en esta parte hace un paréntesis para agregar lo que siente por México:

"Quiero aclarar que después de esto no cambia mi opinión de México, a mí me encanta México y es uno de los lugares donde me gusta más estar".

El Pirata buscó a HotSpanish... casi no se conocían

HotSpanish comenta que un día antes de lo que pasó con el Pirata, se había negado a salir con el sinaloense porque le parecía que el público no estaba recibiendo bien lo que hacían en 'Brócoli Shore'y quería presentar otras cosas.

"Al día siguiente, el Pirata volvió a decir que hay que irnos por ahí, y yo dije: bueno pues hacemos algo. La única vez que yo había visto al pirata era como dos meses antes, como en octubre, cuando fui a ver lo de mi gira y grabamos un documental con él. Era la primera vez que lo había visto, bueno como dos veces".

De acuerdo con HotSpanish, esa noche él ya no quería tomar, porque no ya no quería que en sus videos saliera ese tipo de escena. Y por esa razón había publicado un Twitter en el que decía que se iba a alejar un tiempo. Sin embargo, decidió acompañar al Pirata y a otros amigos.

La noche del homicidio, se dirigieron al bar en dos Uber, porque eran como 10 personas.

De acuerdo con HotSpanish, las cosas ocurrieron muy rápido cuando llegaron al bar. Comentó que apenas se acababan de sentar, cuando ocurrió la tragedia:

"Estaban acomodando apenas a la gente que llegaba. De repente, volteo hacia enfrente... es como el instinto de que volteas por el ruido y de repente ¡pa, pa, pa, pa! (sonido de balazos)".

"Sientes que vas a morir... mi instinto fue de echar un brinco, me escondí detrás de algo, y veo que hay una puerta por atrás, corro, rapidísimo, como en un minuto, la adrenalina al 100".

Y narra lo que sintió momentos después:

"Ni miré nada, te quedas como en pánico; te quedas '¿qué acaba de pasar?', estaba preocupado por mi amigo Ben El Gringo, porque no sabía nada de él, también por las chicas".

Explica que corrió y se escondió en un lugar, después llegó un amigo y le indicó que los demás se quedaron tirados en el piso. Poco después al observar las redes sociales, la noticia ya estaba en todas partes: habían matado al Pirata de Culiacán.

"Ando con miedo, cómo no, sientes que te acabas de escapar de algo... de la muerte".

Iban por El Pirata, por nadie más

Con el paso de los días, HotSpanish llegó a la conclusión de que los agresores iban por Laguna Rosales:

"Analizando la situación, viendo que de nosotros el pirata es el único que muere, pues está más claro que no nos querían hacer daño a nosotros, ni a mi amigo Ben, ni a ninguna chica. Porque si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho. Yo no sabía de lo lo que el pirata había dicho, porque como se los decía, yo nada más lo conocí a él dos veces y hasta ahí. Entonces, me quedo pensando: '¿Qué pasó?'".

En el lugar equivocado... y sin ninguna culpa

De acuerdo con el vlogger, la terrible experiencia que vivió fue producto de la suerte:

"Y ya viendo la situación pues.. estuve en el lugar equivocado con la persona equivocada... y hubiera estado yo o no en este lugar, hubiera pasado lo mismo. Si hubiera decidido no ir, hubiera pasado lo mismo..."

En ese momento del video, se deslinda de tener alguna responsabilidad en el hecho:

"La gente ya empieza a sacar sus versiones, que yo lo puse ahí, que por mi culpa; cosas así que son absurdas porque él fue quien quería grabar conmigo ese día; él fue el que fue a mi lugar... porque yo no tenía ni ánimo de grabar".

Inmediatamente después de lo ocurrido, sus familiares le pidieron que se regresara a los Estados Unidos. Sin embargo el vlogger sostiene que no opina distinto de México:

Yo siempre lo he dicho, México es chido... pero si andas con las personas equivocadas en el momento equivocado, te puede pasar a ti y a cualquier persona.

No dije nada, no vi nada, no sé nada

Roberto González afirma que se encuentra tranquilo:

"Yo sé que no debo nada. No temo a nada porque yo nunca dije nada, ni siquiera sé nada. Sé que puedo regresar a México porque no hice nada malo, no dije nada malo. Es más, ni siquiera vi nada porque todo fue muy rápido. Pero la situación sí es cabrona... así como de: ¡qué acabo de vivir!

Agradece a quienes se mostraron preocupados por su vida después del crimen:

"Personalmente, como les dije, al Pirata de Culiacán no lo conocí mucho, que en paz descanse; y muchas gracias a todas las personas que estuvieron preocupadas por mí, que estuvieron preguntando. Si no había subido videos ni había dicho nada, es porque quería dar una buena explicación de lo que había pasado... muchas gracias por su apoyo".

Y concluye reiterando:

"Esto fue mi versión. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que viví. No crean en los chismes, no crean en las páginas, no crean en alguna publicación que 'según' dije yo en Facebook, en Twitter, yo no dije nada amigos".

Este es el video completo: