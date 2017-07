Lo que pasó en Torreón, eso pasó: Pirata de Culiacán

Torreón, Coahuila - Acusan en redes sociales a "El Pirata de Culiacán" por haber comenzado un pleito en el que un joven de 21 años resultó muerto.

El 'vlogger' se encontraba presentando un show en el bar "La Traicionera" acompañado de la banda "El Matador" cuando aquél comenzó un alboroto al insultar a los espectadores.

En respuesta, personas en el bar le gritaron y le aventaron cubos de hielo. Los músicos, por su parte, intentaron persuadir a "El Pirata" para que se tranquilizara; sin embargo, éste continuó insultando a la gente.

Cuando la situación llegaba al clímax, uno de los músicos, a quien también le habían aventado hielo, confrontó a un espectador diciéndole que no aventara más. En ese momento empezó el pleito.

Como consecuencia, un joven de 21 años, quien se había tomado una 'selfie' con "El Pirata", murió.

"El Pirata de Culiacán", explica lo que pasó en Torreón. Foto tomada de video.

No obstante, el 'vlogger' respondió a las acusaciones que los cibernautas hicieron asegurando que él no tuvo nada que ver con el pleito. Para ello grabó un nuevo video en el que explica cómo sucedió todo.

"Lo que pasó en Torreón, Coahuila, viejos, eso pasó. Yo me presenté. Yo nomás me fui y me presenté y yo no sé nada de lo que pasó y todo el pedo ahí".

Además, "El Pirata de Culiacán" asegura que lamenta la muerte del joven y envía 'saludazos' a todo Torreón y, específicamente, a la familia del joven muerto.