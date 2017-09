Los minutos más largos de su vida durante el terremoto

Piedras Negras,Méx.- El joven Adrían relató como vivió durante el temblor del pasado martes 19 de septiembre, empezó a temblar mucho, se sintió amenazado y con un nudo en la garganta, solo pensaba en que haría , si tendría que correr a alguna parte y a quien podría ayudar, fueron dos minutos, pero los dos minutos más largos de su vida.

Después de la conmemoración de los 32 años del terremoto en la Ciudad de México, El joven Adrian, originario de Piedras Negras, quien trabaja en un asociación civil, donde se encontraba en la oficina tomando un curso de inglés cuando empezó a sentirse el temblor de 7.1 grados de Richter.

Contó que fue un temblor muy fuerte, algo que nunca había sufrido en la Ciudad de México donde ahora vive desde hace dos años.

“Me puse muy nervioso, temblando mucho, tenía el corazón muy acelerado, se me hizo un nudo a la garganta, pensando que iba a hacer, a donde voy a correr, viendo quien necesita ayuda de los que estaban a mi alrededor”, indica.

El joven se quedó con sus compañeros en la oficina ubicada en la colonia Hipódromo en la calle Culiacán, muy cerca de la colonia Roma, una zona de las más afectadas.

Se resguardaron en la orilla de la pared, haciendo fila recargados. Al tiempo que se empezaron amover las mesas de trabajo, las lámparas que se hacían a los lados, luego en zig zag y después para todas partes.

No salieron por seguridad, dado que mientras estaba el sismo, escucharon una explosión de un edificio que se incendió, dado que hubo muchas fugas de gas.

Fue un momento terrorifico, indica el joven de 28 años de edad, quien relata que iba mucha gente caminando, porque se detuvo el Metrobús, el Metro y los automóviles.

Durante el terremoto, se escucharon muchos gritos, pero ya después la gente estaba más consciente y trataba de hacer las cosas bien, de lo cual destaca que muchos habitantes de la Ciudad de México están preparados para no alarmarse y alarmar a otros.

Sus compañeros de trabajo iban en equipo, para que nadie se perdiera, pero llegando a un punto decidieron dividirse en subgrupos y caminar hacia sus casas o a las de algunos compañeros que vivieran cerca, dado que seguía el olor a gas y había mucha gente.

Adrián vive a escasas cuadras de su oficina, en la colonia Roma Sur, por lo que entró a verificar su habitación.

“Gracias a Dios no pasó nada, las paredes bien, los vidrios no se rompieron, solo se cayeron las cosas, algunos rommies si se quebraron vidrios, espejos”, dice.

“En ese transcurso yo estaba tratando de marcar a mi familia de Piedras Negras, pero no había señal se fue por mucho rato, igual el internet, no teníamos forma de comunicarnos”, agrega.

Fue en un momento que luego de llegar a su casa, alcanzó a publicar en Facebook que se encontraba bien y fue donde logró comunicarse con Michel Casas, otro joven nigropetense que también vive en la colonia Roma, pero en la zona norte.

PANICO DURATE EL TEMBLOR

Michel Casas, un joven nigropetense también quien estudia en una Academia de Danza, vive en la colonia Roma Norte, entre Chapultepec y Puebla, una de las zonas más afectadas.

Su departamento se encuentra ubicado en el quinto piso. Había sonado la alarma sísmica en el simulacro en conmemoración del terremoto de 1985, que se hizo a las 11:00 horas y el se encontraba en la escuela.

Llegó a su casa a las 12:30 horas y decidió tomar una siesta. En punto de las 13:14 horas, se despertó al sentir como vibraba un ventanal que está en su cuarto, se levantó y en cuestión de segundos ya estaba temblando muy fuerte.

“Solo escuchaba muchos vidrios que se rompían, gente gritar, era imposible estar de pie, el movimiento del edificio era súper fuerte, entré en pánico por segundos no supe qué hacer”, relata el joven.

Primero corrió a recoger sus tenis, pero al ver que se intensificaba el temblor, dejó todo y solo agarró su celular y las llaves de su casa, salió del cuarto y les gritó a sus roomies, pero no estaban.

“Salí corriendo, baje las escaleras y el sismo no paraba, yo recuerdo que solo hablaba conmigo mismo de apúrate, que está pasando, le pedía a Dios”, indica.

Michel y sus vecinos de cuadra, fueron evacuados porque empezaron las fugas de gas y químicos de una escuela de gastronomía que se encuentra cerca.

“Saliendo de mi edificio me puse en contacto con mi hermano, para avisarle lo que había pasado y que avisara a mis papás, porque por lo que escuchaba sabía que las líneas se saturarían y pues era un caos no había, luz no había como escuchar noticias”, relata.