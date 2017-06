Los taxistas en Toluca le temen a una pasajera

Toluca, México.- Aparentan ser ciudadanos normales que caminan por las calles del centro de la ciudad de Toluca, de manera normal hacen la parada a taxistas y unas calles antes de llegar a su destino, los choferes son despojados de todo lo que traen.

Hasta la fecha, ninguna autoridad ha podido detenerlos.

De acuerdo con Eugenio, quien desde hace más de 20 años ha conducido su taxi por las calles del Valle de Toluca, en al menos 6 ocasiones ha sido víctima de atracos, principalmente en los Barrios Tradicionales y la zona de El Seminario y a pesar de presentar denuncias formales ante el Ministerio Público, no hay detenidos o al menos disminución de estos delitos.

“Los primeros años me tocó como dos veces, pero como del 2014 para acá han sido los otros 4, en una ocasión una señora con dos niños se subió ahí sobre Instituto Literario, me dijo que iba para la Colonia Unión y la llevé; ahí me dijo que no traía dinero y que iba a pedirle a su hijo, ella ya no regresó, pero sí el hijo y otro muchacho de lentes obscuros, que se subió y cuando volteé para el otro lado, yo ya tenía la pistola en la cabeza”, señaló el taxista de 66 años de edad.

Durante este atraco, ambos sujetos aprovecharon para sacar el estéreo, pertenecías personales, dinero y refacciones del vehículo.

“Como el muchacho vio que estaba espantado, sólo me dijo: ‘cálmate viejo, ahora te tocó a ti ya ni modo’, mientras me apuntaba con un arma de fuego”.

En plática con otros compañeros de las bases de taxis, coincidieron en que además de esta mujer, hay dos hombres más que operan de la misma forma, razón por la que desde hace una meses se niegan a prestar el servicio en esa zona de la capital mexiquense.

“Cuando me piden un viaje para allá arriba, les digo que yo no puedo, que si gustan los dejo sobre Matlazincas, sino que busquen otra unidad, y estoy seguro que ya nadie sube a esas colonias”, señaló el taxista.

De acuerdo con la Policía estatal, local y la Secretaría de Movilidad, los operativos de seguridad van destinados a la regulación de este transporte, así como detectar a delincuentes que disfrazados de taxistas asaltan e incluso cometen violaciones.

Sin embargo, Eugenio y otros taxistas coinciden en que para disminuir este tipo de atracos no hay acciones a su favor.

Con información de: El Gráfico.