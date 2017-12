Luego de 3 meses detienen a otro responsable de Zapata 56

Ciudad de México.- Otro Director Responsable de Obra (DRO) de los edificios que colapsaron con el sismo del pasado 19 de septiembre, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación.

Se trata del responsable de obra del edificio de Zapata 56 en la colonia Portales de la delegación Benito Juárez, donde dos mujeres murieron a consecuencia de que toda la estructura se vinera abajo, el imputado será procesado por homicidio dolosos y ya se encuentra en el Reclusorio Sur.

En conferencia de prensa, el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio, anunció la detención del imputado como responsable por los daños que ocasionó su imprudencia y omisión pues el edificio desde su origen presentaba fallas estructurales que no fueron reportados ni por la constrictora ni por la inmobiliaria, por lo que no se descartan más detenciones sobre este caso.

Garrido Osorio explicó que el 21 de abril de 2016 el imputado notificó de la terminación del complejo residencial y firmó el documento de conclusión ante la delegación, junto con el representante legal y el corresponsable de obra, debido a esto y con base en el artículo 329 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, el imputado debe enfrentar proceso penal, respecto a la siguiente descripción: “Al Director Responsable de Obra que autorice el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia”; y por el delito de homicidio, lo previsto en el artículo 123 del mismo ordenamiento jurídico.

Tras el colapso de una parte del edificio de Zapata 56

El inmueble de cuya construcción tenía responsabilidad directa el ahora imputado, estaba compuesto por dos torres, de 12 departamentos cada una, destinadas a casa habitación, destacó.

Por lo que toca al peritaje en ingeniería forense, Garrido Osorio detalló que la memoria de cálculo estructural no corresponde a los planos presentados; la cimentación presentada en planos estructurales no corresponde con lo asentado en el estudio de mecánica de suelos y que los elementos estructurales son de baja resistencia y no especificados en los planos del proyecto.

Así, dio a conocer que cumpliendo con el debido proceso que le asiste al partícipe, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y está en espera de la audiencia inicial respecto del cumplimiento de la misma, la fijación de medidas cautelares y su vinculación a proceso, por los delitos de responsabilidad de Director Responsable de Obra y homicidio.