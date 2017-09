Habitantes de Estación Madero mueren en el olvido

Coahuila, Méx.- En Estación Madero, un pueblito perteneciente al municipio de Parras, donde habitan al rededor de 100 personas y lo único que queda es la lucha por tener agua, pues la mayoría de la gente abandonó eel lugar por falta de servicios y trabajo.

Con investigación de los reporteros de VANGUARDIA, Acudieron a donde se percataron que en Estación Madero se halla a 15 kilómetros de terrecería desde el entronque de Paila a Parras, y si se le pregunta a los habitantes cuándo fue la última vez que los visitó un gobernador, unos reirán, otros se quedarán pensando por segundos y unos más soltarán de inmediato: “Ninguno ha venido”.

Este pueblo abandonado es grande en extensión, aunque sus calles son de tierra seca, debido a las altas temperaturas del sol y la escasees del agua. Los lugareños se dedican a la siembre de melón, orégano o candelilla, pero muchos otros trabajan para la empresa Antimony, una industria extractiva de antimonio.

Foto: Temática de escasees de agua en lugar desértico

Algunos son operadores, fundidores y otros son transportistas de material. Frente a las casas desahuciadas se miran transportes de carga.

El señor José Carlos Vázquez, se queja de la insuficiencia de trabajos en la comunidad, ademas cuenta que él trabajo cuatro años en Antimony como operador de horno. Además renuncio a principios de año y no le quisieron dar ninguna liquidación. “Un tío trabajó 12 años y le dieron 33 pesos de retiro”, asegura. Él ganaba a la semana mil 800 pesos.

Durante su colaboración para la empresa solamente le hicieron una prueba de sangre, donde arrojó unos cuantos gramos de mercurio en la sangre. "nada de que preocuparse", le dijeron.

“Muchos quieren parar la fábrica pero luego dónde trabajamos después; 600 pesos pagan en los melones”, comenta Santiago Valerio, otro vecino del rancho.

La mayoría de la gente optó por abandonar el pueblito y buscar un mejor futuro.

Unos de tanto agarraron para Parras, otros para Saltillo y unos más a Torreón.

Aquí la gente se siente olvidada, pues dicen que sólo pasan promesas pero que ninguna palabra se detiene.

LA NORIA

En Estación Madera solo cuentan con una noria de agua que debe abastecer a toda la comunidad. En el lugar el agua es la principal problemática debido a la escasees y que esta desértico. Petra de Anda, habitante del ejido, comenta que siempre les prometen mejorar el drenaje pero nunca hacen nada. La noria no avienta agua.

Además, los pobladores decidieron abrir la tierra, agujerar la red, y conectar a la brava. “Yo me gancho, pero a la otra cuadra ya no llega agua o disminuye”, platica Petra. En el depósito ya no llega ninguna gota de agua. Eso provoca pleitos y rencillas entre la gente.

El municipio de Parras manda ocasionalmente pipas a la comunidad. Hubo un tiempo que llegaban cada semana pero de eso hace meses.

Así mismo, Petra se queja que en ocasiones los olores de la fábrica de antimonio llegan muy fuertes, por lo que al no tener agua, les repercute.

El hospital más cercano está en Parras, a 35 kilómetros. El centro de salud nunca tiene medicinas.

Es muy notorio la escasees de servicios por los cuales sufren los lugareños, Pero la gran interrogatoria que todos nos hacemos es: ¿Dónde está el Gobierno de Coahuila ? ¿Qué hace por los pueblos más necesitados?

Con información de : VANGUARDIA

TE PUEDE INTERESAR: