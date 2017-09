¿Será Luis Miguel o su Doble?

Gustavo Farías fue escogido por la producción de Pedro Torres para hacer la musicalización de la serie no autorizada de Luis Miguel.

Sin embargo, el equipo que estaría a cargo de la realización (que se transmitiría por Univisión) ya le informó que el proyecto se cancela.

“Sólo me dijeron que no va y ya. Ya no pude desarrollar nada para esa serie”, dijo el productor musical encargado, por ejemplo, de la música para Hasta que te conocí, serie biográfica sobre El Divo de Juárez.