Madre: “Me la arrebataron. Parte de mi vida me quitaron"

Ciudad de México.- Para la mujer mayor, Silvia Adriana Pérez Sierra, el 9 de diciembre transcurría normalmente; de avocó en que tenía que dar un curso a una hora de distancia de su hogar en Poza Rica.

Teniendo aparentemente todo listo, a las 9:30 se preparó para viajar a su destino, pero olvidaría una parte esencial de su material, por lo que se precipitó para volver a casa, según relata Sin Embargo en su noticia.

La madre pudo encontrar a su hija Ashley en casa y le fue de suma ayuda para encontrar el material restante, antes de que la tragedia cayera sobre ambas.

Foto: Ashley

“Nos despedimos. Lloré porque se me estaban olvidando las cosas. Y ella me abrazó mucho y me dio muchos besos. Era la última vez que ella me iba a abrazar, que me iba a decir que me amaba. Yo la abracé sin saber que era una despedida”, relata Silvia.

Ashley vivió su última tarde de manera normal; se arregló como hacía tantos días, con un pantalón de mezclilla y un suéter de color blanco. Iría a la escuela a tomar clases bajo una rutina que cumplía cabalmente por semana, en el Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz (CESUNV), y volvería a su hogar en horas del atardecer, pero de pronto dejaría de emitir respuesta en sus mensajes y las llamadas que recibía a su número no retornaban con su voz en respuesta.

Sin sospechas de su ausencia, la madre de Ashley volvió a casa tras sus diligencias y le notificaron que su hija no contestaba de ninguna forma las tentativas de mensajes que se le hacían, por lo que no se encontraba en casa de nadie que conocieran. Por lo que, decidida, fue al colegio donde tomaba clases junto a un amigo cercano a ella, pero tras una búsqueda parcial se rindieron ante el hecho de que ella no estaba ahí.

“EL VIAJE MÁS LARGO DE MI VIDA”

En una de las pancartas a manera de protesta se leía “Señor Gobernador (Miguel Ángel Yunes Linares), exigimos que aparezca Ashley Malixi”; esto debido a que para el día domingo ya había manifestaciones en las calles exigiendo la aparición de la joven. Incluso hubo el apoyo anexo de organizaciones de de desaparecidos en Veracruz, quienes estuvieron en labores de rastreo junto a la familia de Ashley.

Su rostro, jovial y sonriente, circulaba de igual manera en fojas de papel, selladas en puntos clave de la comunidad, y también en redes sociales. Pero no sería hasta el 14 de diciembre, que familia y organizaciones tendrían las malas noticias en puerta. “Fue muy trágico.

Última foto publicada por Ashley. Foto: Facebook

En la marcha del miércoles una persona del Gobierno se acercó y me concedió una cita en la Secretaría de Gobernación del Estado de Veracruz, y yo me presenté (el jueves 14) para solicitar el apoyo para mi hija. Yo me fui a Jalapa ese día. Estuve en el Palacio de Gobierno. Posteriormente estuvimos en la Fiscalía del Estado…Y ya de regreso escuché que habían encontrado unas bolsas negras. Yo ya no quise escuchar. Me faltaba el aire…

ASHLEY

En la última foto que ella tuvo a bien compartir en redes sociales, se le veía contemplando un paisaje junto a sus amigas, una postal tan alejada de la realidad en estos momentos. Su madre declaró con serenidad que la personalidad de su hija era la de una joven ejemplar: “Ashley era un niña muy ilusionada.

Estaba saliendo con una persona que la animaba, que la consentía. Yo veía a mi hija feliz. Le gustaba mucho arreglarse. Le gustaba mucho ponerse muy guapa, muy bella. Era muy inteligente. Era una muchacha que no se metía con nadie.

“YO SÉ QUE NO DUERMEN”

Pobladores de la comunidad de Cerro Grande Escolín, en el municipio de Papantla, localizaron el cuerpo maniatado de Ashley en un área cubierta de hierba y ramas. Dieron aviso a las autoridades veracruzanas, quienes acordonaron la zona, iniciaron con las investigaciones y trasladaron a la víctima al Servicio México Forense (Semefo), donde fue identificada.

“Me la arrebataron. Parte de mi vida me quitaron. Es realmente muy triste. Una cosa muy amarga que a nadie se le desea, nadie merece esta situación. Nadie, nadie… No es fácil esta realidad que estoy viviendo. Es muy difícil aun teniendo conocimiento del Evangelio. Es realmente muy triste. Una cosa muy amarga que a nadie se le desea, nadie merece esta situación. Nadie, nadie… La justicia caerá sobre esas personas. Si no es la de la tierra, será la de Dios. De esa justicia nadie se va a escapar. Es mi esperanza. Ya no tengo a mi hija…