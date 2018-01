Madre al rato regreso: dijo uno de los jóvenes embolsados

Chilpancingo.- "Madre al rato regreso", le dijo Jorge Arturo, sin embargo el pasado viernes fue sepultado."El Mazo" como era conocido por sus amigos, es uno de los dos jóvenes desaparecidos y asesinado en la capital con la presunta participación de la Policía Municipal.

Fue sepultado en el Panteón Central de esta ciudad capital, entre los gritos de dolor e impotencia de la madre del joven asesinado, se escuchaban exigiendo justicia para él y para los jóvenes que han muerto de la misma manera y cuestiono qué han hecho el gobierno y la sociedad para salvarlos.

Foto: Tomada de redes

“Estamos viviendo tiempos difíciles, lo sé y lo sabíamos, pero no se vale que no hagamos nada sociedad, no se vale que los padres sigamos creyendo que nuestros hijos van a regresar; luchemos hagamos todos una cadena para protegernos nosotros mismos y a nuestros hijos (…) ya no más sangre, ya no más muertes por favor”, clamó.

Foto: Quadratín Guerrero

Según información de Bajo Palabra, Jorge Arturo, era dueño de Zapata’s Barber Shop, ubicado en el céntrico Andador Zapata, él y su compañero Marco Eduardo “N” fueron detenidos por policías municipales la madrugada del domingo 31 en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, y llevados a la Delegación de Barandilla.

Según el alcalde sustituto, Jesús Tejeda Vargas, por la mañana de ese día una persona se presentó en ese lugar a pagar la multa correspondiente y los dejaron en libertad, y desde ese momento ya no se supo del paradero de ambos jóvenes.

Foto: Bajo Palabra

La noche del miércoles ambos fueron hallados ejecutados y embolsados al norte de la ciudad, en el punto conocido como Tierras Prietas, y a partir de este hecho se suscitaron múltiples señalamientos en contra de la Policía de Chilpancingo, por su presunta responsabilidad en la doble ejecución.

Al tomar la palabra, el ex presidente del Patronato de la Feria de Chilpancingo, Navidad y Año Nuevo y tío del joven, Daniel Morales Pastor, dijo que Chilpancingo es un pueblo huérfano y hambriento de justicia, tranquilidad y paz.

Foto: Bajo Palabra

Expresó que el reclamo de justicia es para que a quien le quede el saco se lo ponga y dé seguridad, garantías y que se castigue a los culpables. Como lo informa Quadratín Guerrero.

En la despedida a Jorge Arturo Vázquez, un mariachi entonó las canciones “La Barca de Oro”, “Puño de Tierra” y “Las Golondrinas”.