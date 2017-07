Madre de Antony aparece "Mala no fui, nunca"

Ciudad de México.- La madre de Antony, el niño hallado con signos de tortura en una casa de la delegación Gustavo A. Madero, fue localizada en Estados Unidos.

La mujer de nombre Dawn Sanders vive en San Diego, California, informó Denise Maerker en el Noticiero 10 en Punto.

El pasado 27 de junio, el menor Antony fue rescatado de una casa de la Delegación Gustavo A. Madero donde fue encontrado encadenado y con signos de tortura.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba en la casa de sus tíos, su padre es de Guerrero y su madre estadounidense.

Un reportero de la cadena Univisión mostró a Dawn Sanders las fotografías del estado en el que fue encontrado su hijo. La mujer no pudo contener sus lágrimas.

Sanders hizo una declaración en español: "Yo sé que no fui una esposa muy bien, pero una mamá mal no fui, nunca, y lo siento por no ser una esposa bien, mis hijos no deben pagar por eso".

Actualmente, la custodia de Antony la tienen autoridades de la Ciudad de México.

El pequeño se recupera de los estragos físicos y psicológicos.

Al pequeño Antony lo encontraron con signos de desnutrición, y encadenado. Foto: El Universal

HECHOS.

Autoridades de la delegación Gustavo A. Madero y de la procuraduría capitalina rescataron el 27 de Junio a Antony, un menor de edad que se encontraba en cautiverio; presenta huellas de tortura y un posible daño sicológico.

El pequeño fue encontrado en un cuarto, con las luces apagadas, debajo de unas cobijas, y presentaba golpes en la cabeza, quemaduras de cigarro en la espalda y además de evidente grado de desnutrición.

Al momento de ser rescatado comentó que constantemente sufría de abusos y que su padre lo golpeaba hasta con una lámpara.

Condiciones en las que estaba Antony

RECUPERACIÓN DE ANTONY

En el hospital en el que se encuentra, bajo el resguardo de la procuraduría capitalina, ahora ya sonríe, habla, pide golosinas y pregunta por sus tíos captores.

La primera valoración médica del menor indican que el castigo al que fue sometido, por más de cuatro meses, le dejó no sólo lesiones físicas sino también psicológicas.

No confía en los adultos y por las noches aún se levanta llorando, preguntando principalmente por su madre. No se siente querido, pero sí rechazado; los especialistas empiezan a trabajar en este tema.

Con terapias y ayuda psicológica piensan regresarle la salud mental al menor.