Madre de niña devorada por pitbull cuenta como la encontró

Ciudad de México.- Padres de la niña asesinada por perros pitbull hace 4 meses en Coyoacán, exigen que se investigue y se castigue a los responsables.

El pasado 19 de julio, Sarah de apenas tres años murió cruelmente al er devorada por dos perros de raza pitbull en la colonia San Pablo Tepetlapa en Coyoacán.

Los padres de la niña tuvieron una entrevista exclusiva con Imagen Noticias, ellos dicen que la muerte de Sarah no fue un accidente que fue un homicidio culposo y se debe castigar a los responsables.

"No señora, por favor, se lo pedimos, no destape a la niña, no la destape porque quedó muy mal", le dijeron paramédicos a la mamá de Sarah