Madre, hija y nuera lloran la pérdida de sus esposos tras explosión

A casi una semana de la tragedia que sacudió a todo México, la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, los daños aún dejan huella de la magnitud del siniestro.

Tal es el caso de la familia Reyes Solís, en el que madre, hija y nuera perdieron a sus esposos, sus compañeros de vida.

Primero comenzaron las llamas y luego ocurrió la trágica explosión que hasta el momento lleva 96 muertos.

Todo ocurrió el pasado viernes 18 de enero en aquel municipio, donde hombres, mujeres y hasta menores de edad robaban combustible de manera clandestina, pero el ducto hizo explosión.

“Nos quedamos mi hija, yo y mi nuera, siete huérfanos, siete, chiquitos, no sé qué voy a hacer con tanto niño”, dijo Cenorina Solís Granados, quien quedó viuda tras la explosión en Tlahuelilpan.

Lorezo Reyes, el esposo de doña Celorina, fue trasladado al hospital de Ixmiquilpan al resultar herido, pero don Lorenzo no logró sobrevivir y murió.

Decenas de familias perdieron a sus familiares, están desaparecidos o luchan por sus vidas en un hospital. Foto: Xinhua.

"Todavía estaba vivo cuando llegamos, pero ya no nos dejaron pasar y dicen que todavía dio los nombres para que avisaran dónde estaba”, agregó Cenorina.

Y no es el único dolor que la aqueja. Cenorina aún busca a su hijo Alejandro Reyes, de 24 años de edad, quien acudió a ayudar a su padre y esposo de María de Jesús, su nuera de 22 años.

"Pues ese día se acercó a ver y se acercó y le dije ‘no te acerques tanto para allá, vente para acá’ y dijo ‘no, nomás aquí en la orilla’ y en menos de 15 minutos que él entró, vimos que prendió y lo que yo hice fue correr a buscarlo, corrimos y nos metimos, lo buscamos por allá, por acá y no lo encontramos, ya fui a los hospitales, ya fui a Semefo, ya fui a la Casa de la Cultura y no, no me dan razón de él, de hecho fuimos acá, donde se suscitó el accidente y no encontramos”, relató María de Jesús Sánchez Gutiérrez, esposa de Alejandro, quien está desaparecido.

Peritos trabajaban entre las pilas de personas calcinadas y quemadas. Foto: AP

María de Jesús comparte con su cuñada Liliana el dolor de no encontrar a su esposo Isaac Guzmán Soriano, de 35 años de edad, campesino y quien también está desaparecido.

"Mi esposo era el sustento de la familia, tengo cuatro niños, ahora sí que nomás lo que quiero es encontrarlo para estar más tranquila, mi hermano que también está desaparecido igual dejo tres niñitos, mi papá él lamentablemente si falleció en el hospital de Ixmiquilpan, igual se quedó mi mamá sola”, comentó Liliana Reyes Solís, esposa de desaparecido.

