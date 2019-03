Madre reclamó a armados por no regresar a su hijo aunque sea hecho picadillo

Ciudad de México, México .- Entre lágrimas y rabia, Gloria reclamó a armados que privaron de su libertad a su hijo José que no se lo regresaran aunque sea hecho picadillo y que ella lo hubiera arma como un rompecabezas.

Alejados de la posibilidad de tener físicamente los cuerpos de sus hijos asesinados por sicarios, para los padres y las madres de los cinco jóvenes desaparecidos en 2016 en Tierra Blanca, Veracruz, su único consuelo es la justicia.

Aunque agradecen las disculpas públicas que ofrecerá hoy el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García, por la desaparición forzada, y el compromiso que hará el Gobierno federal, en voz de Alejandro Encinas, de avanzar en las investigaciones, las familias advierten que el acto es sólo un primer paso.

En entrevista, recuerdan que de los cuatro varones de entre 24 y 27 años, Bernardo, Mario Arturo, José Benítez y José Alfredo, y de Susana, de 16 años, sólo se identificó un hueso de Bernardo, mientras que de los demás únicamente se tienen los testimonios de los asesinos.

"Si quiera me lo hubieran dejado en una bolsa negra. No importa que me lo hubieran dejado hecho picadillo, yo lo hubiera ido a recoger y lo hubiera armado como un rompecabezas a mi hijo José”, dice Gloria, madre de José.

Ella aún guarda los mensajes que le envió por celular su hijo aquel 11 de enero.

A las 10:29 horas le escribió: "Gorda, nos vamos a comer unos tacos en Tierra Blanca y nos vamos". Al mediodía agregó: "Gorda, ya vamos. Yo voy manejando porque soy el único que trae licencia".

A partir de las 13:00 horas ella mandó mensajes, pero ya no recibió respuesta.

A las 15:30 horas le habló a su concuña Columba Arroniz, madre de Bernardo Benítez, pero ella tampoco tuvo noticias de los jóvenes. "A esa hora empezó mi película diaria, mi tortura diaria", reconoce Gloria.

Algo parecido refiere la propia Columba, quien destaca que el acto público que se realizará este lunes en la Ciudad de México servirá para limpiar la imagen de sus hijos, a quienes se les quiso criminalizar.

"No hay día que uno no piense cómo mataron a nuestros hijos, y por eso mismo estamos aquí, para limpiar su nombre", dice, con el enorme consuelo de haber identificado sólo un hueso de su hijo.

En medio del dolor e interrumpida por el llanto reprimido, María del Carmen Díaz, madre de José Alfredo González Díaz, sólo alcanza a hilar una idea:

"Lo que pido es justicia, es lo que pido para nuestros muchachos, ¡justicia!".

Bernardo , padre de Bernardo Benítez, es claro: saben que su dolor no sanará, pero con la justicia el corazón se tranquiliza. Mientras que Carmen, madre de Susana, afirma que las disculpas de hoy no son el fin.

"No crean que con este acto ya culminamos, no, éste es sólo un paso que vamos a avanzar hacia la justicia y no vamos a descansar hasta llegar al final".

Piden indagar cadena de mando

Los jóvenes fueron detenidos en Tierra Blanca por policías estatales y entregados a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los llevaron al rancho "El Limón", donde los torturaron, mataron y quemaron.

Por estos hechos hay 8 policías y 13 integrantes del CJNG en prisión, enfrentando dos procesos paralelos, uno a nivel estatal por desaparición forzada y otro en la Fiscalía General de la República por crimen organizado.

Sin embargo, el abogado de las familias, Celestino Espinosa, advirtió que el gran tema pendiente es la investigación de altos funcionarios por cadena de mando.

"Una de las exigencias es la cadena de mando: investigar si existe responsabilidad penal o no del ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz (Bernardo Benítez), en razón de que los policías no se mandaban solos", explicó.

"Y en casos de desaparición forzada investigar a los superiores jerárquicos es incluso una obligación del Estado mexicano a raíz de los convenios internacionales sobre desaparición forzada que se tiene suscritos".

El abogado aseguró que pedirán que se indague la responsabilidad en la cadena de mando hasta llegar incluso al entonces Gobernador del Estado, Javier Duarte.