Maestro agrede a alumno en escuela de León (VIDEO)

León, Guanajuato.- En la escuela Hermanos Aldama, un maestro fue captado en video cuando al parecer agrede a uno de sus alumnos.

En las imagenes grabadas se observa al docente forsejear con el menor aparentemente para quitarle su mochila y al mismo tiempo coloca su brazo en el cuello del joven y le dice: “bueno no entiendes, no entiendes Emmanuel, no entiendes”.

Por su parte, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Fernando Trujillo dijo que el profesor será acreedor a una sanción administrativa.

De acuerdo al protocolo, la delegación de la SEG ya inició una investigación al respecto, enfocada en el proceder del maestro que cuenta con 30 años de experiencia con un expediente limpio.

“El maestro cae a una responsabilidad administrativa, lo cual pues estamos dictaminándolo y a más tardar mañana o pasado mañana hay un dictamen que no le favorece, sólo que estaríamos viendo el alcance del dictamen. No es el manejo de una autoridad que, teniendo todo el dominio profesional y pedagógico pues debes de tener la resilencia para dar cualquier tratamiento a cualquier niño”.

Con información de López Doriga Digital.