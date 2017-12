Mamá le escribe carta a Mariana, joven asesinada en una carnicería

Estado de México.- Se dice que el dolor más feo de una madre es perder a su hijo/a, ese ser que cargo en su vientre por nueve meses y que amo desde el primer momento que supo que vendría al mundo.

La mamá de Mariana, una joven de 18 años que fue asesinada y violada por un hombre el pasado viernes 28 de julio, le escribió una carta donde le dice que la extraña y que le de fuerzas para continuar con su vida, esta es la carta.

"Jos, mi niña, mi morenita hermosa; hoy a 146 días de tu ausencia, quiero decirte lo mucho que te extraño y te amo, estos días han sido los más largos y amargos de toda mi vida. El 27 de julio de 2017, Cuando te fuiste mi corazón y mi alma murieron contigo.

Aún recuerdo cada detalle de aquella mañana, la última vez que vi tu carita sonriente y la última vez que pude decirte mami, cómo te decía de cariño, una mañana como cualquier otra en la que nos disponíamos a desayunar juntas, pero ese día no pudo ser porque ese maldito Juan de la Cruz Quintero Martínez se atravesó en tu camino y te arranco de nuestras vidas dejándonos un inmenso vacío y un dolor eterno en el corazón.

Sin embargo, sé que nada de lo que yo sienta y sufra por tu partida se compara con las eternas 24 horas que tú estuviste a Merced de ese tipo, me duele demasiado el pensar lo asustada e indefensa que debiste estar, me duele no haber estado ahí para salvarte y te pido perdón por haberte fallado.

Mariana y su mamá

Mami, no sabes cuanta falta nos haces, cada día es más duro vivir con tu ausencia, extraño platicar contigo y escuchar tu risa, extraño escucharte preguntar si quería café, extraño ver juntas la televisión, extraño ir de compras juntas, extraño tus abrazos y tus besos, extraño que me llames mamá. Mi vida, si supieras cuánto me duele lo que pasaste en manos de ese desgraciado, pues siendo tú la persona más buena de este maldito mundo Dios permitió que ese tipo se cruzara en tu camino y se ensañara contigo, siento una inmensa tristeza e impotencia, ni siquiera puedo creer que esto esté pasando, todas las noches me acuesto deseando que al despertar solo sea una terrible pesadilla, es tanto el dolor, que me siento perdida, quisiera verte una última vez y saber que realmente ya no sufres, tener la oportunidad de abrazarte y besarte una vez más.

Juro que daría todo porque tú vivieras, no sé cómo pedirte perdón por no ser buena madre, no sé cómo pedirte perdón por no haberte cuidado y protegido bien, no sé si realmente volveré a verte en otra vida o en otro mundo, pero deseo y necesito aferrarme a esa idea para seguir adelante.

Este año tuve que pasar mi cumpleaños y tu cumpleaños sin ti y fue muy duro pues deseaba no despertar. Este Día de muertos en lugar de estar disfrazándolos como cada año para salir, lo pasamos en el panteón, en ese lugar tan solo y frío solo porque ese maldito lo decidió así, y esta navidad, tu época favorita y también la de nosotros, ya no lo, es más; por el contrario, ya no hay más que celebrar y deseos que cada día pase muy rápido para poderte alcanzar.

Se que suena egoísta, porque está tu hermano y tu papá y tal vez aún necesiten algo de mi y yo de ellos, pero a veces aún cuando ellos están conmigo me siento tan sola y triste, pues tú, además de ser mi hija eras mi cómplice y compañera para todo, tú y solo tú eras tan leal y amorosa conmigo y hoy que ya no estás me siento tan infeliz y vacía.

Hija, dame fuerzas para seguir adelante, dame fuerza para poder sacar adelante a tu hermano, dame fuerzas para poder ser la esposa que tu papá merece y dame fuerzas para seguir luchando por hacerte justicia."

EL ASESINATO

Mariana Joselín había salido de su domicilio con destino a una tienda de conveniencia cerca de su domicilio, sin embargo no se supo más de ella hasta que el 28 de julio, el dueño del local de una carnicería, encontró el cadáver de la joven sin vida y con las vísceras por fuera.

Al momento de arribar las autoridades al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo de Mariana Joselín junto a un barandal del local, y presentaban heridas por arma blanca y con huellas de violación.

EL ÚLTIMO ADIÓS

Esta tragedia destrozó a sus familiares, quienes le dieron el último adiós el pasado sábado 29 de julio, y alrededor de 20 personas entre familiares y amigos acudieron al funeral de Mariana Joselín.

El sepelio se llevó a cabo alrededor de las 17:00 horas, los familiares de la hoy occisa se reservaron de emitir alguna declaración a los medios de comunicación que habían acudido al funeral de la joven.