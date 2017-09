María y su esposo quedaron sepultados entre los escombros

Ixtaltepec, Oaxaca.- Un joven padre y sustento de una familia murió al quedar bajo los escombros de su hogar junto a su esposa, quien se encuentra lesionada tras el fuerte sismo del jueves.

Martín Toledo de 32 años se encontrada durmiendo con su esposa y su hijo de 14 años cuando el sismo sacudió su hogar, mismo que hoy sólo se redujo a escombros, de acuerdo a los vecinos del sector, indican que por la esposa de Martín sí pudieron algo, pero por él no.

María se encuentra delicada de salud. Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE

"Cuando nos dimos cuenta que Martín y su familia estaban atrapados nos metimos a su casa, pero ya no pudimos hacer nada, ya que los escombros lo tenían sepultado", comparte el señor Juan.

Mientras enterraban a su esposo en el panteón del lugar, María luchaba por mejorar su estado de salud.

Actualmente ella presenta golpes en una rodilla, contusiones en gran parte del cuerpo, golpes en la cabeza y hoy es atendida por sus vecinos, quienes a duras penas pueden realizarle las curaciones correspondientes, pues con la poca ayuda que tienen hacen lo que pueden.

Menor lesionado: Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE

"La gente nos apoya con material de curación, mi cuñada la internaron en Ixtepec y nos la dieron de alta diciendo que ella ya estaba bien, yo no veo que no es así, para sus curaciones no podemos sufragar esos gastos, no fue suficiente, deberían de dejar que vuelva al hospital, ahí se encuentra su hijo quien también tiene fuertes golpes en su pierna, y fue trasladado al hospital de Oaxaca para que tenga mejor atención", indica el cuñado de María.

"Me duelen mucho mis golpes, a mi niños lo van a trasladar a Oaxaca para que lo atiendan mejor, mi hermana se va ir con él, porque yo no puedo, ni mi esposo está con nosotros para que nos cuide", con lagrimas nos cuenta María.

Como Martín y la señora María hay otras 69 víctimas hasta el momento de este feroz sismo que ha llevado a la tristeza a miles y miles de personas.

Hoy tanto María como su hijo luchan por recuperarse y así iniciar una nueva vida, poder reconstruir su vivienda.

Personas cocinan en las calles. Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE

La vivienda de María quedó destruida. Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE

Vivienda destruida tras el sismo. Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE