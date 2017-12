María Teresa, la Miss México asesina

María Teresa Landa Ríos nació un 15 de octubre de 1910. Estudió en la Escuela Normal de Maestros, donde se descubrió apasionada de la docencia. Tiempo después se matriculó en la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional.

Teresa buscaba independizarse espiritual y económicamente de su familia. Anhelaba una vida sin ataduras.

El 8 de marzo de 1928, tras la muerte de la abuela de la joven, conoció a el general Moisés Vidal Corro, revolucionario de unos 34 años de edad que instantáneamente quedó hipnotizado por la muchacha; se acercó a ella, intercambiaron frases y se miraron furtivamente.

El 28 de abril de 1928, el periódico Excélsior abrió una convocatoria para un certamen de belleza. Los amigos de Teresa enviaros su foto y esta fue aceptada. Ella participó, inclusive posó en traje de baño, cosa que produjo gran revuelo entre los grupos conservadores de aquellos años.

Antes de marchar, Vidal Corro insistió para que la muchacha se casara con él al volver de la competición. Ella aceptó y cumplió su promesa. El 29 de mayo de 1928 partió a concursar y aunque esta vez no se elevó triunfadora, sí recibió varias ofertas de trabajo, mismas que rechazó para volver con su amado.

La pareja se fue a vivir a la misma casa donde residía la familia Landa. El general tomó esta decisión arrastrado por sus celos; cuando él no estuviese presente, serían los padres de Teresa quienes velarían por alejar de malos comportamientos a su esposa.

El último juicio oral de la época



La mañana del domingo 25 de agosto de 1929, María Teresa y su esposo se levantaron tarde. Él tomó sus cigarrillos, una pistola y un libro ; se fue a la sala y se sentó a leer.

Ella tomó la Prensa del día y vio su retrato en primera plana, el titular anunciaba que la señora María Teresa Herrerón López, acusaba a su esposo Moisés Vidal Corro de bigamia y presentaba a Miss México como una adultera.

María Teresa se sintió fuera de sí. Corrió a enfrentar al que hasta entonces se le había presentado como el hombre perfecto. Ciega de furia alcanzó el arma y amenazó con matarse.

"No Tere, tú no". Le rogó él."¡No te me acerques porque te disparo!", gritó ella.