Más divorcios que matrimonios en la ciudad de Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- La segunda Oficialía del Registro Civil, informó que en la ciudad de Reynosa siguen siendo mas las parejas que optan por divorciarse, que las deciden formar un matrimonio.

"El pasado mes de Julio se registraron 39 desuniones de manera legal, mientras que casamientos fueron 33, sostuvo La titular de la dependencia Miriam Leticia Longoria García".

Cada día es menor el numero de uniones, ya que no cumplen su promesa ante la ley, a veces si es necesario, pero la mayoría de las veces es por decisión mutua.

Con información de El Mañana.com

"Yo siempre seré los ojos de mi hija"

Los Mochis.- La primera hija de Lidia Beltrán, que se llama igual a ella, nació a los seis meses y presentó desprendimiento de retina, por lo que su sentido de la vista es nulo.

A pesar de que Lidia ha hecho junto sus dos hijas una vida normal, considera que ha recorrido un camino arduo.

“Ha sido dificil, porque ella es un caso especial, pero uno se acostumbra y lo mira como una vida normal”, precisó.

Aceptación

“Al principio era de llevarla con doctores y más doctores, hasta que me dijeron que ella no vería. Me recomendaron una escuela especial, donde me ayudó mucho el psicólogo: fue donde lo acepté”, reconoció.

De igual forma, los doctores le dijeron que por la corta edad de Lidia no podrían hacer mucho, ella debía ser capaz de hablar para informarle a los doctores su grado de invidencia.

“La llevé a varios doctores cuando estaba chiquita, cómo de un año, me comentaron que más grande, ya que hablara y dijera si miraba o no”, sin embargo Lidia no distingue y el diagnóstico no es muy positivo.

A pesar de las dificultades que representa tener un hijo con capacidades diferentes y de sacarlo adelante sola, ya que es divorciada, Lidia instó a los padres de familia para tener mucha calma con los niños.

“Les recomendaría a los demás padres con niños especiales que les tomen la calma que merecen y que los lleven a la escuela. Me ha tocado conocer muchas mamás que tienen niños con discapacidad y no los llevan. Es un seguimiento que deben de llevar, porque hay muchos niños que si se pueden ingresar a escuelas normales”.

Lidia aún no sabe cómo pasará el Día de las Madres, en su centro de trabajo le darán el día libre, sin embargo no acostumbra celebrarlo.