Matan a golpes a presunto acosador de mujeres en Coyoacán

Ciudad de México.- Un hombre murió a golpes por varios sujetos que se percataron que supuestamente estaba acosando a una mujer en las cercanías de Ciudad Universitaria en la alcaldía Coyoacán.

Los hechos ocurrieron al mediodía, cuando la mujer les pidió ayuda y el hombre, que presuntamente es un indigente, fue golpeado frente al número 33 de la calle Arquitectura, colonia Copilco Universidad.

De acuerdo con testigos, la mujer se retiró de lugar al ver que lo estaban golpeando y posteriormente solicitaron apoyo de policías y de una ambulancia. Luego de más de 30 minutos, llegaron paramédicos, quienes corroboraron que el hombre, de identidad desconocida, ya no tenía pulso.

Asesinan a golpes a presunto indigente, tras percatarse que estaba acosando a una mujer frente al 33 de calle Arquitectura, col. Copilco Universidad, en inmediaciones de Ciudad Universitaria; PDI's solicitaron a comerciantes y testigos no hablar con medios para no "comprometerse" pic.twitter.com/lOJ64CrNaD — Brandón Patán �� (@brandoncerdo) 28 de febrero de 2019

“A mí me llamaron para tomarle el pulso porque la ambulancia se tardó mucho en llegar, no tenía aliento alcohólico y lo que me comentaron es que lo golpearon porque manoseó a una mujer”, declaró una mujer.

La zona donde ocurrieron los hechos es de comercios y donde a diario transitan cientos de estudiantes de Ciudad Universitaria.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde se espera que acudan testigos de identidad y en las próximas horas se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.