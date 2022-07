Mauricio Ávila Medina, general en retiro, no podrá ser obligado a comparecer luego de criticar a AMLO

Un juez de Distrito otorgó al general retirado, Mauricio Ávila Medina, una suspensión provisional para que no sea obligado a comparecer ante la Fiscalía de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por presuntas críticas al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras comparecer por escrito la semana pasada ante la Fiscalía General de Justicia Militar, que lo citó como indiciado en la carpeta de investigación número CI/FGJM/SC/229/2022-2, Ávila Medina interpuso una demanda de amparo indirecto.

Dicha suspensión fue otorgada por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, por lo que el juez estableció en caso de que el quejoso no haya comparecido, no se le impone la obligación de hacerlo, ya que la calidad en que fue citado es de imputado, por lo que debe respetarse su derecho a la no autoincriminación, explicó.

También se precisó que no se le puede obligar a comparecer al general en retiro para ser interrogado por autoridades militares.

El juez de Distrito dió un plazo de 24 horas a la Fiscalía General de Justicia Militar para que rinda un informe sobre el cumplimiento de la suspensión decretada.

El pasado 4 de julio, la Fiscalía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional citó a comparecer al general de brigada en retiro Mauricio Ávila Medina, quien en varios videos en Tik Tok ha criticado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.