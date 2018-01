Me dieron un abrazo y un beso, fue la última vez: Abuelita

Acapulco.- En la víspera del Año Nuevo, un fatal accidente en la carretera Acapulco-Zihuatanego, acabo con la vida de 10 personas, cinco de las cuales pertenecían a una familia de inmigrantes.

En el tragico accidente perdieron la vida, dos personas que viajaban en una motocicleta y respondían al nombre de Miguel Ángel “N” de 27 años y Armando “N” de 34, ambos originarios del municipio de Tecpan de Galeana, asimismo el fallecido en el vehículo Audi fue Virginio “N” de 76 años, del mismo municipio.

Mientras tanto las personas que murieron en la camioneta Van, son el copiloto que permanece en calidad de desconocido al parecer un masculino, el conductor, Roberto “N” de 40 años con domicilio en Zihuatanejo, y varios integrantes de una familia que vacacionaba en la Costa Grande y que radicaban en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

Las autoridades detallaron que de esta familia murieron María de los Ángeles “N”, de 45 años, el esposo de ella, Gaspar “N”, de 46 años; su hija Denisse “N”, de 26; y los hijos de esta: David “N”, de 4, y Alexa, de un año.

En una entrevista realizada por Univisión a los familiares de las víctimas del aparatoso accidente donde fallecieron 10 personas; el hermano de una de María de los Angeles, comenta le advirtió a su hermana que no fuera a ese viaje, por que presentía “algo”.

"Yo le dije a mi hermana: 'no quisiera que fuera (a Guerrero), porque yo presiento algo'. Ella me dijo: 'no, manito, no pasa nada, vamos a volver'". Contó