“Me han llamado para decir que está bien”: madre de Mara

Puebla.- La madre de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la UPAEP desaparecida desde el pasado viernes, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) indagar a fondo el caso de su hija ante el temor de que pueda ser víctima de trata de personas.

Gabriela Miranda, madre de la estudiante desaparecida, dio una entrevista a e-consulta, en la que señaló que las autoridades no están profundizando en el perfil del chofer de la compañía de Cabify, quien era el responsable de llevarla a su casa con 'bien', pero las inconsistencias en el tiempo de traslado y que éste haya permanecido más de 30 minutos afuera del domicilio sin que Mara bajara del auto, lo señalan como el sospechoso número uno de su desaparición.

Mara Fernanda Castilla Miranda, de 19 años de edad, originaria de Xalapa, Veracruz, ha cumplido al día de hoy miércoles 13 de septiembre, cinco días ausente, sin que hasta el momento, la Fiscalía poblana aporte indicios de su paradero.

"Me han llamado para decirme que está bien"

El temor por lo que pueda estarle pasando a su hija, ha ido en aumento, pues la madre de Mara ha señalado que todo parece indicar que este caso puede estar relacionado a la 'trata de persona'.

Informó a través de la entrevista, que este fin de semana recibió una llamada telefónica en la que le señalaron que la chica 'estaba bien', pero al querer saber más información sobre su hija, la conversación fue interrumpida.

“El día sábado yo recibí una llamada en donde me dijeron que ella estaba bien, pero al pedir más información me colgaron. En este momento estamos descartando el secuestro porque no nos han pedido absolutamente nada, pero pensamos que tiene más el estilo de la trata de blancas”, señaló.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha logrado darles una respuesta que ellos consideren lógica para calmar sus dudas o descartar líneas de investigación.

Exige que investiguen al chofer de Cabify

Por su parte, el chofer de Cabify, Ricardo Alexis "N", además de caer en ciertas incosistencias en su previa declaración, la madre de Mara ha señalado que el sujeto no tiene buen historial, además critica que no está siendo investigado como el principal sospechoso del caso, sino como partícipe del mismo.

Cabe mencionar que Ricardo "N", fue la última persona en ver a la joven con vida.

“Hay muchos datos raros en torno a los que proporcionó (el conductor) a la empresa (Cabify), también a los que tiene en redes sociales. Incluso nos han contactado personas diciendo que él presuntamente trabajó para Uber en Ciudad Juárez (Chihuahua) y en Puebla, pero aquí le quedó mal al dueño de la unidad”, reveló.

Detalló que el argumento de la FGE para liberar al chofer fue que “era coincidente entre los tiempos que él dijo y los que la empresa Cabify proporcionó sobre el servicio dado", por lo que cree que la última persona en ver a su hija debe de ser considerado sospechoso.

Sobre el traslado, según lo señalado por el conductor, existen varias inconsistencias, ya que los videos de vigilancia de la unidad habitacional donde vive Mara junto con su hermana, emiten lo conntrario a lo dicho por el chofer de Cabify, así lo señaló Gabriela Miranda.

Explicó que el servicio de Cabify inició a las 5:06 de la madrugada del viernes, cuando ella lo abordó en las inmediaciones de la Recta a Cholula. Según dijo, el tiempo de traslado normal es de no más de 20 minutos, sin embargo fue hasta las 5:47 horas cuando el automóvil llegó a su domicilio.

En su declaración, Ricardo Alexis "N" detalló al Ministerio Público que el motivo por el que Mara posiblemente no aparece en los videos de seguridad es porque ella pidió “bajar antes”, no obstante esto no es creíble para la familia ya que el automóvil Chevrolet Sonic sí llegó hasta enfrente del domicilio de la estudiante.

Gabriela Miranda señaló que en los videos de vigilancia se aprecia que la unidad de Cabify permaneció poco más de media hora afuera de la vivienda de la estudiante de la UPAEP, sin embargo ella nunca descendió de la unidad, además, el vehículo se retiró de ahí a las 06:19 horas.

“Estuvo más de media hora ahí afuera, en ese tiempo se ve que se echa de reversa, maniobra para estacionarse, prende y apaga las luces, prende un cigarro, arranca y apaga el coche y ya hasta después se va, pero nunca se ve que mi hija baje por alguna de las puertas”, explicó.

La madre de la joven, señaló además que, la Fiscalía no le ha solicitado, hasta el momento, la lista de llamadas tanto recibidas como realizadas, del celular de Mara, ni tampoco del chofer de Cabify, para considerarla dentro de la investigación; sin embargo, la familia de la chica, acudió el pasado domingo 10 de septiembre, a la empresa Telcel para pedir dicha relación.

“Creo que es algo básico que la Fiscalía debió hacer, estoy seguro que a ellos se las habrían dado mucho más rápido porque a nosotros nos dijeron que regresáramos el miércoles. En estas situaciones no podemos esperar tanto tiempo, también deben de checar el registro del chofer, estoy seguro que en sus llamadas podrían encontrar alguna pista”, según consideró.

Ante esta situación, la madre de Mara Fernanda exigió a la Fiscalía General del Estado no dejar más vacíos en la investigación sobre su desaparición, pues la joven lleva más de 120 horas desaparecida.

