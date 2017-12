Menor de 12 años muere después de explotarle cohete en la cara

Cancún, Quintana Roo.- La pasada Navidad, un menor de 12 años perdió la vida tras un accidente con un cohete que explotó antes de lo esperado, destrozándole la mitad del rostro.

José Daniel, de 12 años, originario de Cárdenas, Tabasco, se encontraba junto con su familia de visita en la ciudad de Cancún, por motivo de los festejos decembrinos. Sus padres y hermano jamás imaginaron la tragedia que los azotaría ese 25 de diciembre en la madrugada, cuando todos se encontraban dentro terminando de preparar la cena navideña.

“Mi hermanito estaba explotando ‘cuetes’ con los vecinos de aquí a lado, llevaban un buen rato haciéndolo y de repente sólo escuché una explosión y lo vi ahí tirado sobre la calle”, comentó el hermano del menor a Noticaribe.

En la calle, donde encontraron al niño herido, aún se puede observar una enorme mancha de sangre, un encendedor color naranja y los restos de “una paloma”, el explosivo que le habría quitado la vida al menor al destrozarle gran parte del lado izquierdo del rostro.

“Dany fue quien prendió el cuete, tenía una mecha larga y se iba a quitar antes de que explotara pero se prendió rápido y no le dio tiempo de moverse, le explotó en la cara, él estaba agachado”, continúa el relato su hermano.

El hecho ocurrió en la calle 24, ubicada entre las calles 105 y 107. Los vecinos afirman que el ruido los hizo pensar en una balacera, y no fue hasta que se acercaron más al evento, que entendieron lo que sucedía.

“Estábamos cenando y escuchamos los ‘cuetes’ y después a la mamá gritar y llorar desconsoladamente por su hijo, pensamos que alguien le había disparado porque el niño no se movía” comentó uno de los habitantes de la zona.

Por si fuera poco, los testigos también emitieron una acusación hacía los elementos de emergencia, puesto que estos tardaron mucho tiempo en llegar al lugar del accidente para atender al menor, lo cuál pudo ser una de las razones por las cuales fue imposible salvarle la vida.

“Estuvo mucho tiempo ahí en el pavimento, todos lo vimos, tenía muy dañada la parte izquierda de su carita, y la mamá no sabía qué hacer, la ambulancia no llegó rápido”.

El hermano de José Daniel asegura que su hermano se encontraba aun consciente cuando lo acompañaba dentro de la ambulancia de la cruz roja en dirección al hospital del IMSS de especialidades de la región 510 de Cancún. El joven vio por ultima vez a su hermano con vida en la entrada de urgencias.

“Estaba vivo, le iba hablando pero después ya no me dejaron pasar y luego salió un doctor a decirnos que no pudieron salvarlo” cuenta con gran dolor.