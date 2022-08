México, presente en lanzamiento de misión Artemis I: se estrechará cooperación con la Nasa

México está presente como invitado especial al lanzamiento de la misión Artemis 1, cuyo objetivo es llevar al ser humano a la Luna y conservar su permanencia allí a largo plazo.

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon, el director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Salvador Landeros Ayala, y el Representante de México ante la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), Gustavo Cabrera, fueron invitados especiales de la NASA a este evento.

En representación del gobierno mexicano, la comitiva encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, estará presente mañana en Cabo Cañaveral, Florida, para el lanzamiento de la misión Artemis I, en la que México participa junto con otros 19 países, hecho histórico del que el Canciller se congratuló.

"Me complace que nuestro país esté presente en este evento histórico, así como anunciar que estrecharemos nuestra cooperación internacional con la NASA, y este 31 de agosto se hará el anuncio oficial del inicio de la colaboración conjunta de México con esta agencia en el proyecto de desarrollo de los Nanosatélites de nueva generación denominados "AztechSat", coordinados por la AEM, siendo tecnología que se usará para Artemis 1", informó el Canciller Ebrard.

Foto: Oficial

Por su parte, Landeros Ayala destacó la importancia de que México sea participante en esta nueva misión a la Luna, y ya no sólo espectador, pues el talento de la juventud mexicana ha sido reconocido públicamente por la propia NASA. Además, recordó, que mucha de la tecnología que se desarrolla para las misiones espaciales tiene aplicación en beneficio de la población y tareas sociales prioritarias.

Por su parte Gustavo Cabrera destacó el liderazgo Latinoamericano y caribeño de México en materia espacial a través de la ALCE, una iniciativa internacional de alto nivel lograda gracias a los esfuerzos de la cancillería mexicana.

Detallaron que en este lanzamiento de la misión Artemis se hará un viaje a la Luna, que incluirá realizar una órbita elíptica alrededor de nuestro satélite natural.

Este vuelo sin tripulación servirá para probar muchos de los sistemas de la nave, entre los que están su sistema de navegación, la protección contra radiaciones y su sistema de comunicaciones, entre otros.

Se estima que durante su órbita alrededor de la Luna, Orión quedará temporalmente incomunicada de la Tierra cuando pase por su lado oculto, lo que también permitirá probar su autonomía, y sistemas de propulsión.

Esta gran misión de la humanidad coordinada por la NASA permitirá avanzar un gran salto hacia transformarnos en una especie multi planetaria, mediante el estrechamiento de la cooperación internacional, concluyeron.

La misión Artemis I, con el "Space Launch System Rocket" y la nave espacial "Orion", programa despegar el 29 de agosto con una ventana de lanzamiento entre las 8:33 a.m. ET y las 10:33 a.m. ET desde las instalaciones del Centro Espacial Kennedy de NASA en Florida, Estados Unidos.