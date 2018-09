México, un país atractivo para la inversión

México es uno de los países del mundo más atractivo para la inversión extranjera directa, según establece la consulta A. T. Kearney. Esta empresa sitúa al país azteca como la nación número 17 en cuanto a atractivo para recibir inversores.

A nivel continental, México se coloca como el país más atractivo en este concepto, superando incluso a Brasil, que en los últimos años había sido la punta de lanza latinoamericana en esta materia. Brasil retrocede de la posición 16 a la número 25.

Ricardo Haneine, director de A. T. Kearney, explica que México logra esta importante posición en parte gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que permite importantes acuerdos económicos con Estados Unidos y Canadá, dos de los principales transatlánticos económicos a nivel mundial.

Otra razón que explica por qué México encabeza a nivel latinoamericano la recepción de inversión extranjera es la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que incorpora nuevos sectores productivos. Este acuerdo comercial permite a las empresas europeas afincarse en México y a las mexicanas afincarse y exportar productos hasta Europa con menor riesgo, gasto y limitaciones de cualquier tipo.

Las reformas estructurales que está viviendo el país azteca sumadas a la fijación de sus instituciones para mostrar al país como un destino atractivo frente a los inversores ha permitido que México se acerque a los países más desarrollados, que son los que encabezan este ranking.

Estados Unidos vuelve a ser un año más el país más atractivo, justo por delante de Canadá, que sube desde la quinta posición que ocupaba en el ranking un año antes hasta la segunda del presente ejercicio.

Algunos de los principales atractivos que los inversionistas extranjeros encuentran en México son sus condiciones macroeconómicas, su ubicación geográfica y su población. Especialmente importante, sobre todo para inversores norteamericanos, es la posición geoestratégica del país, pues es la puerta entre América Latina y el Caribe con el norte del continente.

La falta de financiación, un problema que sigue presente

A pesar de que son muchos los inversores extranjeros que desean establecerse en México, para los emprendedores locales la falta de acceso a la financiación sigue siendo un gran problema.

Muchas startups no consiguen cruzar esa frontera, atravesar ese filtro que les permita consolidarse como empresa y, al cabo de unos años de aventura e intento de consolidación, acaban por desaparecer como proyectos, aunque este trayectoria sirva a estos emprendedores para aprender de los errores.

En ocasiones, durante esos años de dificultad económica con el objetivo de sacar una idea de negocio novedosa y fructífera adelante, han de acudir a fuentes de financiación que no son las habituales.

Las startups requieren financiación, y las opciones más frecuentes pasan por las entidades financieras, el apoyo institucional y las conocidas como aceleradoras de empresas. Cuando ninguna de estas vías sale adelante, una alternativa pasa por los denominados préstamos rápidos.

La inestabilidad de las startups, ¿errores propios?

No siempre el éxito de las startups está condicionado por falta de financiación, sino por errores propios. No podemos negar que el emprendimiento depende en gran medida de la capacidad de acceder a financiación, pero, una vez obtenida esta financiación, que perdure la idea de negocio va a estar muy subordinada a la capacidad de los emprendedores de llevar su negocio adelante.

El fin de una startup puede ser la desaparición por no llegar a convencer a los clientes, pero de este proceso se aprende. Lo que nunca deberían permitir los emprendedores, que tienen interiorizada esa idea de que no existe el fracaso sino el aprendizaje continuo, es que todo intento de empresa ha de estar bien gestionado y no venirse abajo por una mala planificación económica y contable.

Los mercados binarios, o cómo ganar dinero en los mercados financieros

Si mantenemos, basándonos en los datos, que México es un país atractivo para la inversión económica extranjera, esto de algún modo ha de trasladarse hasta el sector financiero y de los mercados bursátiles.

Uno de los mercados que más está creciendo en los últimos años, en cuanto a interés por parte de inversores y brokers, son las opciones binarias. Por su alta rentabilidad y su simpleza, pero sin olvidar los riesgos asociados, las opciones binarias ganan cada vez más adeptos en el país azteca.

Los mercados financieros, y las opciones binarias son uno de ellos, resultan muy atractivas para inversores que ansían generar más ingresos a partir de su capital, pero tienen sus riesgos asociados. La clave para este tipo de operaciones consiste en no dejarse guiar por las emociones y operar siempre con cautela.