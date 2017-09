Juchitán (Xinhua).- "Mi hermanito se durmió y hoy se enterró", fueron las palabras dichas a Xinhua por Luis, un niño de 6 años del municipio de Juchitán en el estado de Oaxaca en el sur de México, sobreviviente del terremoto de 8,2 grados.

El pequeño estuvo bajo los escombros durante unos 10 minutos junto con su madre, quien lo protegió con su cuerpo después de que el terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter registrado el pasado 7 de septiembre por la noche derrumbó el techo de su casa sepultándolos.

"Se nos metió en los ojos, la boca y oídos tierra y no podía respirar y ya no sacaron", recordó.

El terremoto que afectó el sur y sureste de México ha dejado hasta el momento 90 muertos como cifra oficial y preliminar, entre ellos 71 personas fallecidas en Oaxaca, en su mayoría en Juchitán; 15 más en el estado de Chiapas (sur) y otros cuatro decesos en Tabasco (sureste).

La vivienda de Luis se ubicaba precisamente en el municipio de Juchitán, uno de los más afectados y pobres de Oaxaca, específicamente en la octava sección y callejón 30 de octubre, atrás de un río y calles sin pavimentar.

Su casa ahora es prácticamente escombros, pues estaba construida con materiales como arcilla, vigas de madera y tejas, donde ahora se ven algunos pares de zapatos, la cabecera de la cama y un osito de peluche.

Lo único que se mantiene en pie son las dos puertas de metal agarradas de la poca pared que queda, las cuales estaban bien cerradas cuando un tío intentó entrar para ayudarlos pero no pudo.

Luis recordó que luego una tía los llevó con un doctor, quien "nos puso vendas y puso aceite o algo así, pero mi hermanito ya se quedó dormido y hoy se enterró".

A su vez, la mamá de Luis, Valeria Zuñiga, narró que todo fue muy rápido el jueves pasado al momento del terremoto.

Valeria detalló lo que pasó con el hermanito de Luis, Maximiliano Miguel, quien estaría por cumplir 4 años, de quien dijo que "no pudo ya después con lo que se nos cayó, no pudo ya respirar".

Aunque el pequeño Maximiliano Miguel fue llevado a una clínica cercana, no pudo tener los primeros auxilios, pues de acuerdo a familiares, el hospital general de la localidad se derrumbó y no había ambulancias.

Aseguraron que tampoco pudo tener un funeral adecuado, ya que rápido se buscó un espacio en el panteón local, debido a que el cuerpo del infante se empezó a descomponer.

La joven madre, de 24 años de edad y quien aún está adolorida por los golpes sufridos la noche del terremoto, debido a los kilos y kilos de arcilla que le cayeron encima, aseguró que el golpe más fuerte es la pérdida de su hijo.

Abraham Eliazar es el jefe de esta familia del municipio oaxaqueño de Juchitán, quien llegó a la localidad al día siguiente tras enterarse de la situación.

"Yo estaba durmiendo y me llamaron para avisarme que mi hijo había muerto (...) Me quede en 'shock', y después de sentir como que soñaba y me llamaba mi mujer, Dios me dio la fuerza para reponerme y venir aquí con la ayuda de mi padrino, que es taxista", explicó Abraham a Xinhua.