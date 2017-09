"Mi mamá estaba almorzando, espero que siga viva"

Ciudad de México.- Israel Herrera tiene la esperanza de que una de las voces que salen del laboratorio desplomado en las calles de Puebla y Valladolid, sea de su madre.

"Mi mamá estaba almorzando en el cuarto piso, no alcanzó a salir pero espero que siga viva", dice.

Concepción López es compañera de Irma, a ella le dijeron que su compañera había fallecido en el sismo.

"Cuando llegué vi el edificio en el suelo, solo escombros y un compañero en crisis me dijo que vio a Irma muerta, su hijo no sabe y yo no quiero decirle".