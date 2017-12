Michoacanos, obligados a nacer en Colima

Coahuayana.- Un aproximado de 9.6 de cada 10 niños de padres michoacanos originarios del municipio de Coahuayana nacen en Colima, debido a que en el hospital de esa zona de la Sierra-Costa michoacana no cuentan con el equipo, ni con especialistas suciente para atender un parto,revelaron autoridades municipales y del Registro Civil.

EL UNIVERSAL estuvo en esa región ubicada a 570 kilómetros de Morelia, donde habitantes y autoridades municipales denunciaron que el hospital de Coahuayana no tiene sucientes médicos especialistas que atiendan una urgencia. José Mario Bueno Morán, ocial del Registro Civil de Coahuayana, reveló que en lo que va de 2017 (enero-noviembre) llevan 343 niños registrados, de los cuales únicamente 13 nacieron en el hospital regional de Coahuayana y el resto nacieron en el hospital general o clínicas particulares de Tecomán. Con base en las actas de nacimiento capturadas, resaltó que en 2016, del total de personas registradas (400), sólo 15 nacieron en el hospital integral de la Secretaría de Salud en Michoacán y el resto en Tecomán.

El funcionario señaló que desde hace 10 años este fenómeno se ha incrementado porque antes existían las parteras que asistían el alumbramiento en Coahuayana, lo que impedía que las mujeres se fueran a otros lugares. “Ahora, la gente se va a dar a luz a Tecomán, Colima, porque en Coahuayana falta servicio, no los atienden. Optan por irse a otro estado para el nacimiento de sus niños”, conrmó. En su ocina, José Mario Bueno lamentó que este fenómeno haya provocado que poco a poco se pierda la identidad de los coahuayanenses de esta región, puesto que aunque se registran dentro del territorio michoacano, su acta de nacimiento evidencia que nacieron en Colima.

El director de la institución, Esteban Galván Cabrera, se negó a conceder una entrevista para explicar el funcionamiento del centro médico, el presupuesto que recibe y la falta de atención y especialistas, que habitantes y autoridades locales denunciaron. Reconocen carencias. Entrevistada al respecto, la regidora María Guadalupe Acevedo Escareño, de la Comisión de Salud y Asistencia Social del ayuntamiento de Coahuayana, criticó que el hospital de la región, “no es hospital y sólo tiene características de centro de salud”. “Para nosotros no es un hospital integral, es un simple centro de salud, porque carecemos de todos los servicios, desde los más básicos. Es triste que a veces no hay ni si quiera un paracetamol”, enfatizó.

Explicó que anteriormente era una clínica de atención y que a partir del 9 de enero de 1999 lo pintaron y lo convirtieron sólo de nombre en Hospital Integral, que atiende a no más 70 personas por día. “Tenemos muchos años padeciendo carencias.

Tan sólo el nacimiento de los bebés es un ejemplo. Aquí tienen años que no atienden partos. Es un hospital de paso por así decirlo, porque a cualquier enfermo que llega lo canalizan a la ciudad de Colima”, denunció la regidora. Acevedo indicó que incluso en algunos casos se ha comenzado a notar la mala atención del hospital de Tecomán, Colima, porque Michoacán les adeuda dinero por la atención que le brindan a los habitantes.

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) de Michoacán, del Seguro Popular, informó que estas atenciones se han brindado mediante el Convenio 32x32, que rmaron todas las entidades del país el 28 de noviembre de 2009. El REPSS recordó que este convenio tiene el objetivo de garantizar la prestación de los servicios médicos a los beneciarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) en cualquier lugar de la República, sin importar su procedencia del paciente.

Detalló, que de enero a septiembre del 2017, el REPSS ha registrado un total de 238 atenciones a michoacanos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) del Seguro Popular en Colima. Estas atenciones, que equivalen a un costo de 2 millones 164 mil pesos, son las que se encuentran registradas en el Sistema de Compensación Económica Interestatal (SCEI), de los cuales aún adeudan 650 mil pesos. El Seguro Popular destacó que del monto total antes mencionado, el gobierno de Michoacán ha cumplido en tiempo y forma con el pago de más de un millón y medio de pesos. No somos michoacanas de tercera clase. Coahuayana es un municipio ubicado sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo y cuenta con una población de 14 mil 392 pobladores, reere el Inegi.

Anastasia relata su experiencia

Una habitante de ese municipio es Anastasia Isabel Mejía, madre de seis menores. En entrevista relata que dio a luz a todos sus hijos en el hospital general de Tecomán, Colima, debido a que en el hospital de su tierra no tienen atención médica. “Ni siquiera para atender algo tan sencillo como un parto”, lamenta. Recientemente alumbró a su sexta hija y la mandaron del hospital de Coahuayana a Tecomán por falta de especialistas para atenderla; también le cobraron 350 pesos del traslado de la ambulancia. Recuerda que empezó a sentir las contracciones en su vientre cerca de las 02:30 horas, por lo que llegó al hospital regional de Coahuayana. Ahí le dijeron que no podían recibirla por falta de equipo y personal.

Sin embargo, Anastasia enfatiza que también le argumentaron que era imposible brindarle el servicio porque su parto podría traer cualquier tipo de complicaciones. Finalmente, y tras varios minutos de espera, tuvieron que mandarla con un pase a Tecomán para que pariera a su hijo. Narra que su esposo no traía la cantidad que le pedían para la ambulancia y lo obligaron a conseguir el dinero, puesto que de otra forma, no le iban a brindar el servicio. “La verdad no somos michoacanos de segunda o de tercera clase. Somos igual que todos; no es para que nos diferencien y nos hagan menos. Tenemos el derecho del mismo trato”, expresó la mujer de 31 años, que actualmente trabaja como mesera. Como resultado del retraso en Coahuayana, Anastasia dio a luz durante el traslado y, contrario al diagnóstico que le ofrecieron, su parto fue natural y sin complicaciones. Para Anastasia la situación fue muy difícil, debido a que es una mujer de escasos recursos y no pudo poder pagar un hospital privado, sino lo hubiera hecho, resalta.

Demanda sector salud más insumos para hospitales

Agremiados recorrieron las principales calles del centro mostrando carteles demandando mayores apoyo a autoridades

Morelia, Michoacán.- La mañana de este miércoles una marcha fue encabezada por el sector salud, la cual se concentró en las principales calles del Centro Histórico de esta ciudad.

El objetivo que persigue dicha protesta es que los inconformes exigen más insumos en diversas dependencias de salud que se encuentran en diferentes puntos de esta ciudad.

El contingente marchó por las calles con pancartas en las que se leían las consignas de la falta de materiales necesarios para brindar una mejor atención médica.

Entre los materiales que más requieren van desde material de curación medicamentos y otros insumos para realizar sus labores cotidianas.

La marcha partió desde el Jardín Morelos hasta caminar al Congreso del Estado, donde se realizaba la sesión ordinaria semanal de disputados locales, donde pretendían permanecer un lapso de tiempo para exigir que sus demandas sean revisadas para el próximo presupuesto del año siguiente y por lo tanto puedan destinarse mayores recursos a este sector.

Promueve SSM campaña de lucha contra el Cáncer de Mama

La meta anual es tamizar a más de 44 mil mujeres mayores de 40 años en el estado

Morelia, Michoacán.- Para concientizar a la población femenina sobre la importancia de autoexplorarse, con el objeto de contribuir en la detección oportuna del cáncer de mama, el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) Elías Ibarra Torres y el subsecretario de los servicios de salud, Germán Ortega Silva, entregaron este miércoles a los titulares de la dependencias estatales, el moño rosa que instalarán en sus edificios, en el marco de la campaña de “Octubre: Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama”.

Al ser el cáncer más frecuente en las mujeres, que si se detecta a tiempo es curable, es del interés del Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, sensibilizar a este sector de la población para que a partir de los 40 años de edad acudan a los centros de salud o a las unidades móviles para realizarse la mastografía.

Por tal motivo, las autoridades del sector entregaron a los titulares de la secretaría de Gobierno, Adrián López Solís; a la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista y a la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Miriam Tinoco Soto los moños rosas que colocarán durante todo el mes de octubre afuera de sus edificios.

“Es importante que cada una de las dependencias y sus titulares se sumen a esta campaña de concientización y sensibilización para que más mujeres acudan a los chequeos médicos de manera periódica a fin de prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad, por ello atendemos todas las indicaciones de nuestro Gobernador de la Salud, Silvano Aureoles Conejo, de atender a todos los sectores de la población con servicios de calidad y calidez”, destacó Ibarra Torres.

Actualmente la SSM cuenta con 8 unidades móviles para la realización de mastografías y 3 fijas en la UNEME Dedicam Morelia, donde se estima aplicar 150 estudios diarios durante este mes.

La meta anual es tamizar a más de 44 mil mujeres de entre los 40 y los 69 años en todo el estado.

El funcionario estatal, hizo un llamado a todas las mujeres michoacanas para que acudan a la atención médica en caso de que detecten cualquier anomalía durante la autoexploración como alguna bolita en el pecho, nódulos, salida de secreción o cambio de color de los senos. Así lo dió a conocer la SSM en la entidad.

