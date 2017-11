Monreal se queda en Morena para luchar al lado de AMLO

Después de analizarlo por varios días, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, decidió permanecer en Morena aunque ello implique descontento en algunas personas.

De nueva cuenta recurrió a las redes sociales para anunciar su determinación y aceptó que lo hace por congruencia, atendiendo a la historia y atendiendo a la lucha que millones de mexicanos han dado durante los últimos 20 años.

"Me preparé y luché para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero no se pudo, y ahora decidí subordinar esa aspiración personal, legítima, al interés colectivo de un cambio de régimen, ya que no estoy a favor del statu quo, y pugno por que ya no permanezca", dijo.