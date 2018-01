Movimiento Ciudadano solo irá con elecciones locales en Sonora

Hermosillo, Sonora (EL UNIVERSAL).- Movimiento Ciudadano en Sonora no formará parte de algún frente, irá solo en el proceso electoral de 2018, anunció la presidenta del partido en la entidad, María Dolores del Río Sánchez. Argumentó que con esta acción se busca combatir el bipartidismo en el Congreso local.

En conferencia de prensa, acompañada de Francisco Uriarte, presidente del Consejo Ciudadano del Movimiento Ciudadano; Rita Olivia Burgos, secretaria del Consejo Ciudadano; los regidores Rosa Elena Trujillo y Pedro Reyes; del diputado Carlos León y Jesús Romo, coordinador Municipal de Hermosillo del Movimiento Ciudadano (MC); la dirigente estatal dijo que no irá con el PAN y el PRD en las elecciones locales.

Consideró que en el estado no están las condiciones para enfrentar el proceso electoral en coalición como en el contexto federal; no obstante, en cualquiera de los 72 municipios donde se pudiera llega a algún acuerdo con otros partidos pueden conformarse candidaturas comunes.

Sin embargo, dio a conocer que en el caso de Hermosillo el partido también va solo.

Del Río Sánchez dijo que la postura de que Movimiento Ciudadano vaya solo en el proceso electoral, fue tomada toda vez que la dirigencia nacional expresó respeto por las decisiones en lo local.

"Con cada uno de los equipos locales revisamos y decidimos ir solos con los ciudadanos en Sonora, no ir en alianza con partidos políticos", expresó Del Río Sánchez al considerar que se tiene que romper con el bipartidismo en el Congreso local, donde las reglas no han cambiado de fondo para el combate a la corrupción y a la impunidad.

"No han transitado temas tan sentidos y que han transitado en otros estados de la República como la eliminación de fuero que es un tema que hoy marcaría la diferencia en el combate a la impunidad, pero no ha pasado porque para el PRI y el PAN no es un tema prioritario porque le temen".