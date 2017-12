Muere bebe y padre en la carretera Saltillo-Monterrey

Saltillo, Coahuila.- El día de ayer, 27 de diciembre, sobre la carretera Monterrey-Saltillo un Chevy quedó prensado tras el choque de un autobús, donde fallecieron un padre y su hija.

Aproximadamente a las 15:00 horas del día de ayer, después de que el Chevy blanco quedara atrapado en el embotellamiento, un autobús golpeó al auto por detrás, dejando atrapado dentro de la estructura de metal a Macario Romero y su hija Melissa de a penas 6 meses.

Dentro del Chevy con placas de la Ciudad de México, viajaban Macario Romero, Verónica Almaguer madre de Macario, Nataly Romero hermana del fallecido y la bebe de Macario, Melissa. Un trailer golpeó por detras a un autobús de pasajeros, el cual por el impacto terminó prensando al auto de la familia Romero.

Al termino del hecho, la abuela de Melissa, estaba observando en shock desde fuera del auto, a su hijo muerto, mientras cargaba el cuerpo de la bebe en sus brazos, mientras que Nataly sufrió una fractura en la pierna.

Se presentó la neblina desde temprano el día de ayer y aunque a primeras horas de la mañana no hubo accidentes, no pasó mucho para que ocurriera una carambola, la cual paralizó el transito por la autopista desde las 9:30 horas, por el kilómetro 74 en la autopista.

Todo comenzó debido:

Fueron 28 vehículos los involucrados en la carambola que paralizó la autopista, quienes viajaban de Saltillo a la capital de Nuevo León. Al momento un afectado por el tráfico, que se generó, realizó un video en el cual mostraba, lo autos dañados por el accidente.

En este primer accidente donde no hubo muertes, solo heridos. En imágenes se puede apreciar a los vehículos semi-prensados, camionetas estrelladas contra el muro de contención y vehículos de carga pesada dispersos, por el intento de evitar una mayor tragedia.

Al arribo de autoridades la carretera quedó cerrada en ese sentido, momentos después ambos sentidos se encontraba cerrados. Por lo que, se trató de desviar el tráfico de por la carretera libre, desde el inicio de ambas carreteras.

La segunda opción, no duró libre por mucho tiempo, a pocas horas de que se iniciara la carga de vehículos, también generó un gran congestionamiento, que evitaba el avance y no permitía el regreso ni la llegada, a quienes quedaron atrapados.

Después de horas en el estancamiento, las personas comenzaron a salir de sus unidades y a comunicarse con sus familiares.

Durante más de 10 horas, se trabajó para retirar los vehículos que habían quedado dañados de la carambola y también el de Macario, que ya se encontraba cubierto con toallas que evitaban, se luciera el cadáver.

Al llegar la noche, aumentó la desesperación, puesto que en el lugar no se encontraban tiendas o lugares de autoservicio, además que ya propagada la noticia de Macario, entre automovilistas y el hecho de que no había podido ser atendido por unidades de emergencia ni por las autoridades correspondientes, hizo que frente a la posibilidad de que llegaran a sufrir de cualquier cosa, los servicios de emergencias no estarían disponibles.