Mueren más por accidente vial que por crimen: Llanes

Monterrey, Nuevo León- Con el fin de crear conciencia en la ciudadanía neoleonesa, el Congreso del Estado conmemorará este 9 de septiembre el Día Estatal por la Seguridad Vial.

La primera de las actividades que tiene como objetivo concientizar acerca de los accidentes viales, fue llevada a cabo este lunes y consistió en la inauguración de una exposición interactiva en el Lobby del Pleno Legislativo.

La diputada Rosalva Llanes explicó que el centro de la exposición es un ataúd, además de varias mamparas con infomación de accidentes y muertes a causa de incidentes viales.

Foto: Cortesía

"Hoy estamos con una pequeña exposición, donde podrán ver estadísticas, en la que podrán ver un ataúd, qué tal vez es muy dramático, pero cualquiera de nosotros pudiera estar ahí si no seguimos las reglas y si no hacemos lo que a cada uno nos toca, si no participamos constructivamente y activamente en generar una cultura vial", señaló.

La legisladora indicó que el estado de Nuevo León ocupa el primer lugar en accidentes viales mortales en el país, posición que ocupa desde hace varios años.

“Mueren más personas por accidentes viales que por causas del crimen organizado. Son alarmantes las cifras en que dos personas mueren diariamente a causa de accidentes de tráfico en Nuevo León y la intención es reducir ese número".

Foto: Hora Cero

Llanes fue quien promovió este día dedicado a la seguridad vial en conmemoración del fallecimiento del diputado local panista Sergio Pérez, quien perdiera la vida en un accidente automovilístico hace un año.

La diputada local manifestó que se llevarán a cabo una serie de actividades en todo el estado, entre ellas, un encuentro con alcaldes metropolitanos, donde se definirán estrategias tendientes a disminuir los accidentes automovilísticos.

Con información de Hora Cero