Mujer agrede a su propia madre, tenía orden de restricción

Hermosillo, Sonora.- El departamento de emergencias recibió una llamada proveniente de la colonia El Ranchito sobre una agresión familiar.

Foto: Uniradio Noticias

La mujer agredida contó a las autoridades que su hija había llegado a su domicilio y la había comenzado a agredir, misma que cuenta con una orden de restricción que no obedeció.

Eran alrededor de las 20:30 horas del sábado cuando elementos de la Policía Preventiva Municipal llegaron a la calle Recursos Hidráulicos de donde había provenido la llamada de auxilio.

Ahí pudieron hacer la detención de la agresora identificada como Denisse Manola de 33 años de edad, quien agredió físicamente a su madre, misma que narró lo sucedido minutos antes de que llegaran.

Tras verse en peligro por la situación la mujer optó por llamar al 911 de emergencias y así pedir ayuda ante la situación de violencia que su hija había comenzado contra ella.

Foto: temática de la web

La fue llevada ante el Ministerio Público en la unindad policíaca hacia la comandancia de policía para así poder ser puesta a dispopsición de la ley por el delito de violencia intrafamiliar.

Con ello se iniciaría una investigación sobre los hechos ocurridos para poder determinar claramente lo que había sucedido y seguir las diligencias que corresponden.

Con información de Uniradio Noticias

CASO SIMILAR

La porrista María José Méndez denunció por medio de Facebook que fue golpeada por su novio, sin embargo, el joven usó la misma red social para rechazar la acusación.

María se desempeña como porrista de los Saraperos de Saltillo e identificó a su supuesto agresor como Isaac García en una publicación realizada el 27 de noviembre.

“El día sábado fui agredida por ese tipo, que supuestamente era mi 'novio', y digo supuestamente porque quien te ama no te lastima y mucho menos de esa manera”, escribió la chica.

“Hay que abrir los ojos, y no dejarse sobajar! Por más que ames a una persona, esto no se le puede perdonar a nadie...”, finalizó.

En respuesta, Isaac comentó que la verdad siempre sale a la luz.

“Pues bien, debido a la situación que se venido armando en contra mia, sólo diré las redes sociales siempre difunden la parte que genere más audiencia y obviamente es la unica parte que se a sabido, no me escondo no huyó como se a venido diciendo.. en su momento se dará a conocer el fin de esto y en base a eso es lo que deben opinar y a todos los que me conocen sabrán de lo que hablo, gracias buen dia”, respondió el joven.