Mujer da a luz con VIH y huye

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Una joven mujer dio a luz a un bebé en un hospital de la ciudad de Nuevo Laredo, luego de citarla para realizarle estudios a su bebé no se supo más de ella.

Fue en el momento del parto cuando se le confirmó Virus de Inmuno Deficiencia Humana (VIH), así lo informó El Mañana de Nuevo Laredo.

El director del Centro Ambulatorio para la Atenciónen Sida e infecciones de Transmisión Sexual, Franscisco Ortiz Brizuela, expresó que citaron a la mujer para realizarle estudios a ella y a su hijo e iniciar tratamientos para ambos, peros simplemente no la han podido localizar.

Cabe destacar que tanto la madre como el bebé están en riesgo.

Al parecer la mujer dio datos falsos al ingresar a dar alumbramiento, porque en el domicilio que la mujer proporcionó nadie la conoce o tal vez se fue de la ciudad.

La gente no la conoce, ya incluso nos han apoyado con firmas en que no la conocen, pero no desistimos en su búsqueda