Mujer relata el infierno que vivió al lado de su exesposo

México.- Ingrid Nieto, madre de tres hijos, sufrió durante más de 10 años de violencia doméstica, recibió insultos, golpes e incluso estuvo recluida en un penal de la Ciudad de México, acusada de robo; sin embargo, hoy goza de completa libertad y lucha día a día por salir adelante y recobrar su felicidad al lado de sus pequeños.

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, Nieto contó a Xinhua su experiencia dentro de una prisión para mujeres y lo difícil que fue soportar todo tipo de vejaciones por parte del padre de sus hijos.

Al principio, Jorge era detallista, romántico y en todo momento estaba al pendiente de la vida de Ingrid; por lo que pronto decidieron vivir juntos, pensando en tener hijos y así formar una familia.

Luego de seis meses de convivir a diario, Jorge prohibió a Ingrid trabajar con la promesa de que él correría con todos los gastos; ella accedió para hacer feliz a su pareja. Al ir a despedirse de sus compañeros de trabajo, Ingrid se quedó platicando por unas horas con su jefe, quien le comentó el historial de violencia de Jorge.

"Ese mismo día, me despedí de mi jefe con un beso en la mejilla, pero de regreso a la casa donde vivíamos, Jorge me dio la primera cachetada de muchas que seguirían. Después de unos días lo perdoné, pensando en que ésta sería la primera vez y que no se repetiría de nuevo", dijo.

Durante el día, Ingrid hacía la limpieza y preparaba los alimentos para la llegada de Jorge; él le llamaba cada hora para saber qué estaba haciendo, le pedía que le enviara fotos del lugar en el que se encontraba y le suplicaba que no hablara con los vecinos por ningún motivo.

En los siguientes meses, Ingrid se dio cuenta de que había quedado embarazada, por lo que el salario de Jorge ya no era suficiente para los tres, ella le pedía regresar a su trabajo; sin embargo, él no accedió y antes de irse a su empleo, la encerraba bajo llave para evitar que tuviera alguna comunicación con el exterior.

Luego de 10 años, en los que Ingrid procreó tres hijos, vivió amenazada por su pareja, sufrió de humillaciones, infidelidades y golpes, decidió buscar trabajo en un banco y por fin abandonar a Jorge; sin embargo, él la acusó de robo para sabotear sus planes de dejarlo y fue detenida hace dos años y recluida en el penal de Santa Marta Acatitla, en la capital mexicana.

"Dormía en el suelo, no comía más que alimentos enlatados, casi no podía ver a mis hijos porque mi madre, quien se hizo cargo de ellos, no podía llevarlos tan seguido; sin embargo, toqué fondo, me di cuenta de lo mucho que valgo y que lo más importante para mí son mis hijos", dijo.