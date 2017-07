Mujeres usan medicamento de úlceras para abortar

Saltillo, Coahuila.- De acuerdo al medio de comunicación Vanguardia, han realizado diversas publicaciones acerca de las jóvenes embarazas que abortan utilizando un medicamento que supuestamente es para controlar las "ulceras gástricas", es el Misoprostol, y cada vez más las mujeres adultas solicitan dicho medicamento para evitar que el producto nazca.

Al realizar entrevistas con encargadas de farmacias en la ciudad, señalan que algunas mujeres no especifican el uso que le dan al medicamento, hay mujeres que confían en las encargadas y les dicen que es para ponerle fin al embarazo no deseado.

Para la compra del medicamento solicitado por parte de las mujeres no se requiere de una receta médica pero algunas farmacias no facilitan la compra de éste si es para ese fin. Sin embargo, se ha de mencionar que no existe alguna reforma de ley para restringir la adquisición del medicamento.

¿Por qué no usar Misoprostol?

El Misoprostol no se debe de usar en embarazos de 12 semanas o más, a menos que la mujer este bajo supervisión médica, ya que el medicamento puede generar hemorragias, dolores fuertes y complicaciones a medida que avanza el embarazo.

