¿Negocian el muro por regularización de DACA?

Donald Trump afirma que los 'dreamers' no tienen nada que temer. Foto: The New Work Times

El futuro de los llamados dreamers pudiera ser definido en una negociación entre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos.

Ayer, el diario El País publicó un artículo en el que señala que el gobierno de Donald Trump propuso al Congreso la regularización de los jóvenes tres años más a cambio de que los congresistas aprueben recursos para la construcción del muro en la frontera con México.

Ante esto, la periodista mexicana y escritora en temas políticos y de inmigración, autora del libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano, Eileen Truax, señala que esto puede ser posible, pero que es solo un rumor y que tendrán que esperar el rumbo que tome el caso: «Debe de quedar en claro que es una posibilidad. Sabemos que estos temas son políticos y conocemos también que entre los partidos existen los arreglos. De momento es solo un rumor, nada comprobado, y lo que resta es que los jóvenes que se encuentran en DACA terminen con el tiempo propuesto por el Ejecutivo y vayan buscando herramientas para mejorar su estatus migratorio», señaló Truax a EL DEBATE.



A pesar de las decisión del presidente, los soñadores no se dan por vencidos. Foto: The New Work Times

Además, la escritora mencionó que hay molestia entre los jóvenes, ya que se sienten agraviados por la decisión tomada por el gobierno de derogar el DACA: «Es bueno decir que sí, que los jóvenes se encuentran molestos y se sienten agraviados por la decisión del Ejecutivo. Pero tenemos que ver que se está hablando de una comunidad que sabe defenderse porque durante mucho tiempo lo ha hecho. Claro, hay inconformidad, pero no están paralizados ni histéricos. Ellos tienen la capacidad de acción, pero claro que el mensaje que se está mandando desde la administración es doloroso, pero no están muertos de miedo, como muchos creerían», señaló la escritora, colaboradora de The New York Times y The Huffington Post, quien reside en Estados Unidos.

ESTADOS MÁS GOLPEADOS

Por la cercanía con México y por ser una de las fronteras más activas en el tema de migración, California es el estado con el mayor número de inmigrantes registrados en el programa DACA. De los más de 600 mil dreamers establecidos en la unión americana, 222 mil están en California, esto lo dio a conocer el Centro de Investigación Pew de los Estados Unidos.

Para José Ángel Barajas, presidente de la Fraternidad Sinaloense en ese estado, esta situación -dice- los obliga a tomar medidas rápidas que protejan a los connacionales: «Sabemos del gran número de jóvenes que en este estado (California) se encuentran dentro del programa DACA. Esto es preocupante como fraternidad. Con la orden de Trump de quitar DACA somos conscientes de que hay un riesgo para nuestros jóvenes. Por esta razón estamos buscando asesoría que permita darle el respaldo. Muchos no han entendido lo que pasa, pero sí es algo que en verdad debe de preocupar, porque bajo sus ideas, Trump pudiera iniciar deportaciones masivas cuando los chamacos se encuentren desprotegidos», declaró Barajas. En cuanto a la posibilidad de un arreglo entre el gobierno y el Congreso para cambiar DACA por recursos para el muro, Barajas dice que pudiera ser real, ya que Trump lo único que busca es afectar de cualquier manera a todos los que no son estadounidenses.

Congress, get ready to do your job - DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2017

En busca de hacer sentir su inconformidad con la derogación del DACA, las fiscalías generales de 16 estados han salido en defensa de los dreamers y de manera conjunta han presentado una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa que impide la deportación de los inmigrantes que llegaron de niños a EUA.

La iniciativa señala que a los inmigrantes se les ha retirado un derecho del que gozaban sin darles posibilidad de recurrir. También apunta a que la medida está basada en prejuicios y puede ser discriminatoria en tanto que el 78 % de los afectados son mexicanos. Liderada por las fiscalías de Nueva York y Washington, bajo control demócrata, la demanda considera que con la liquidación del programa DACA, aprobado en 2012 por Barack Obama, se ha dañado a la economía estadounidense y, por lo tanto, a los Estados, según han informado agencias internacionales sobre el movimiento.