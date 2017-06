Ni la noche ni el mal clima detienen a activistas de Tollocan

Toluca, México.- Los activistas de paseo tollocan siguen firmes en su decisión de no aceptar la tala de árboles. Tanto que después de 5 días y casi 120 horas instalados en el lugar, a pesar de la noche y el mal clima, ellos no se van.

Saben que si se retiran, en cualquier momento llegaran a derrumbar los árboles, como ya se dijo por parte del gobierno.

Sin embargo los ciudadanos no pierden la esperanza y pretenden hacerlos cambiar de opinión en modo de "protesta". Este sábado, luego de la caída de una lluvia en la capital del estado, los ciudadanos que acampan en el camellón de Tollocan vistieron a los árboles con bufandas, pedazos de tela y sus cartulinas de papel para protegerlos del agua con las leyendas de: “Por favor, no me cortes mis ramas”.

En punto de las 20:00 horas, se reunen todos y los activistas van dando razones de como va el movimiento, o las respuestas que ha dado en gobierno en cuanto a si se realizará la obra o no. En medio del frió los vecinos arman sus casas de campañas.

Foto: El Gráfico.

Y allí entre la multitud se encuentra Fabricio Ramírez, un vecino de San Lorenzo Tepaltitlán. El señor lleva esos cinco días con sus 120 horas, apoyando el movimiento. No se a movido del lugar, y hasta a improvisado su cafetería, detrás de un mostrador que intento hacer con unas cuantas cosas que tenia a la mano, donde despacha pan, agua y café.

“Lo hacemos por nuestros hijos porque tengan un futuro, nada es vendido, todo lo regalamos y es producto de quienes vienen y donan lo que sea”, dice el ciudadano, un tanto desconfiado por obligación, pues a diario llegan los “orejas” a preguntar y sacar detalle de su movimiento.

-Cuántos días lleva aquí?

-¡hablemos claro! Qué quieres y de dónde vienes -responde el hombre, desconfiando y con la razón en la boca, pues el movimiento está siendo desacreditado.

El movimiento es por más de 200 árboles el pasado 18 de junio, por evitar la construcción de un retorno deprimido para un centro comercial de la zona de Tollocan.

Y que según los datos de la última asamblea de este sábado la petición en Change.org se han sumado cerca de 50 mil personas en contra de la obra vial.

Sin embargo el gobernador hace días, afirmó que la obra seguía en pie, y hasta pidió a los activistas que se retiraran del lugar. Y desde ese día han aseguradó que el gobierno les ha interrumpido sus redes sociales y los medios por donde levantaban la voz para que la gente se una y los apoye.

Es por eso, la desconfianza de los vecinos, incluyendo al Señor Fabricio Ramírez.

Foto: El Sol de Toluca.

Con información de: El Sol de Toluca.