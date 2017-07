Niega que haya tapado la boca a mujer que lo increpó

Ciudad de México.- El presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdoub Giacoman, rechazó que haya pretendido taparle la boca a una mujer que lo inquirió sobre el matrimonio igualitario en el estado de Jalisco, como aparece en un video que se ha difundido, por lo que se ha negado a pedir perdón; “no fue algo intencional”.

“La situación ahí fue algo accidental, realmente, yo tengo 23 años en esta batalla y no va a encontrar a alguien que pueda decir que yo le he faltado al respeto o la haya insultado o amenazado, es una pena lo que ocurrió, no nos sentimos bien en ese sentido”, dijo este miércoles al llegar a esta capital en el denominado ‘Autobús de la Libertad’.

Comentó que previo al incidente platicó por cerca de 20 minutos con un grupo de estudiantes, entre los que estaba la joven, y más adelante, cuando atendía a reporteros, intempestivamente la chica intervino en la entrevista, pero que jamás pretendió callarla y menos lastimarla.

Aseguró que la mujer chocó contra sus manos, sin embargo el video difundido muestra sólo un pedazo de la película de todo lo que ocurrió.

El líder de Consejo Mexicano de la Familia agregó que no está en contra de los homosexuales, incluso su agrupación es la primera que establece un diálogo con la comunidad gay en la Ciudad de México.

A pregunta expresa de que si pediría disculpas a la mujer, respondió: “Si eso es una situación que haga falta, pues sí, pero no fue algo intencional; entonces por eso yo me he negado a decir: '¡Ay, perdón!' porque nunca fue una intención lastimarla o taparle la boca como se alcanza a ver en el pedazo del video; yo levanto la mano, ella me manotea, por eso ella termina de un lado, nunca fue la intención lastimar a nadie ni mucho menos molestarla”.