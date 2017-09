Angelito murió asfixiado, su maestra no supo que hacer

Ciudad de México.-Un niño de apenas 5 años de edad murió asfixiado hace una semana, en la delegación Gustavo A. Madero.

Los hechos sucedieron el pasado 13 de septiembre, en un jardín de niños, cuando el pequeño, quien fue reconocido como Ángel Gael, comía unas uvas y empezó a ahogarse con ellas, las maestras y la directora no supieron que hacer y el menor murió por asfixia.

La tía del menor, Dulce, fue quien llegó al jardín de niños el día del accidente para conocer el estado de salud del menor.

"Según un médico, lo estaban reanimando y ya no se movía, sólo le pedía ayuda”, aseguró la tía de Ángel.

Los padres del menor piden justicia a las autoridades por la muerte de su pequeño Angelito, piden que le expliquen la muerte del niño.

“Que me den la cara, porque no lo entienden. Ellos me lo entregaron muerto” Mapá de Gael