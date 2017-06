Niños yucatecos reciben una oportunidad de vivir mejor

Yucatán.- Para que estudiantes de nivel básico no abandonen la escuela por tener deficiencias de agudeza visual, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey), en coordinación con la fundación "Ver bien para aprender mejor", entregó mil 165 lentes a niñas y niños de seis y 12 del oriente de la entidad.



La finalidad del esquema, que tiene el mismo nombre de la institución promotora, es atender a la población infantil que presenta miopía, hipermetropía, ambliopía y astigmatismo, condiciones que pueden ser corregidas con anteojos.



Víctor Caballero Durán, secretario de Educación, dijo que se realizó una prueba a 35 mil niños en 17 municipios de esa región, para identificar a quienes requerían de este apoyo.

"Es un trabajo arduo y largo capacitar a los maestros para que puedan detectar a los alumnos que presentan este tipo de problemas, sin embargo, agradecemos todo el apoyo porque gracias a ellos, los niños tienen la oportunidad de ver mejor y esto les ayuda a aumentar su autoestima. Felicito a todo el equipo que hace este gran trabajo", apuntó.



Reiteró también que con el uso de lentes es posible aumentar el rendimiento, pues se observó que hay alumnos que reprueban por la falta de visibilidad.



La coordinadora estatal del programa "Ver bien para aprender mejor", Patricia Cabrera Rivera, dijo que los beneficiados, que ya tienen la oportunidad de sentirse más cómodos en el aula y en sus hogares, están inscritos en 138 escuelas.



"La visión es un sentido de gran utilidad y ahora los niños pueden mejorar sus aprendizajes. Los anteojos les permiten también tener una mejor calidad de vida pues conviven mejor con su familia y amigos", expresó.

A lo largo de 18 años, en Yucatán se ha entregado más de 63 mil 200 lentes a través de dicha estrategia, y esa cifra forma parte de los cinco millones 119 mil 717 distribuidos en el país.



La fundación integra la The International Agency for the Prevention of Blindness, plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca eliminar las causas de la ceguera prevenible y la debilidad visual en el mundo.



En el evento se informó que 75 por ciento de los alumnos que recibió lentes mejoran sus calificaciones, y que el 80 por ciento aumentó su autoestima. Además se explicó que tres de cada 10 niños que dejan la escuela, podrían necesitar lentes.

