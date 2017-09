"No nos vamos a cansar" gritan los padres de los 43

Guerrero (EL UNIVERSAL).-Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, apoyados por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y maestros de la CETEG, realizaron una marcha de protesta para exigir al gobierno federal, la presentación con vida de sus hijos a 10 días que se cumplan tres años de su desaparición.

Otra vez reprimen a normalistas d Ayotzinapa. Por el C4 los Monitorean en tiempo real y sabe SEGOB y Presidencia, x tanto FUE EL ESTADO pic.twitter.com/RlBpvK5gZ7 — Miguel (@Mboe55) 13 de septiembre de 2017

La columna compuesta de unas 300 personas, entre padres de familia, miembros de la CETEG y estudiantes, partió de la estatua “El Caballito”, al norte de esta capital, como a las 16:00 horas de este día y durante el trayecto rumbo a la plaza cívica de esta ciudad, exhibieron una manta en la que se podía leer: 43 estudiantes, compañeros, pupitres, familias, sueños, ilusiones”, mientras gritaban “nos faltan 43”, “Ayotzi vive” y “gobierno asesino que matas estudiantes.

Policía Estatal balea autobuses de normalistas de Ayotzinapa sobre carretera Chilpancingo-Tixtla @Torress43 pic.twitter.com/f22kSY83J4 — SDP Noticias (@sdpnoticias) 13 de septiembre de 2017

Los inconformes llegaron al zócalo de esta capital donde llevaron a cabo un mitin en el que los padres de familia y estudiantes, exigieron al gobierno federal que les diga la verdad en torno a la desaparición de los 43 normalistas, porque aseguraron que la verdad que dio a conocer el ex procurador Murillo Karan, “es una mentira histórica”.

Melitón Ortega, uno de los 43 padres de familia dijo que la marcha de hoy, fue por la falta de esclarecimiento en las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) que tienen que ver con el trasiego de droga.

Se sabe que los militares del 27 batallón de infantería de Iguala, los policías municipales de Huitzuco y Cocula, así como los 27 celulares decomisados a los normalistas y que los tiene en su poder la PGR.

Dio a conocer que las investigaciones en ese sentido se encuentran empantanadas, luego que desde el 29 de agosto de este año, la PGR rompió el diálogo con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, por lo que sostuvo que el caso continúa sin ser esclarecido.

Los 43 normalistas se encontraron con un exterminio coordinado entre autoridades y criminales, escribe @ErnestoLPV https://t.co/WV3rLG8hk9 — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) 16 de septiembre de 2017

Pero que pese a eso su lucha va a continuar hasta que el gobierno les entregue vivos a sus hijos, “no nos van a cansar, no vamos a bajar la guardia, queremos que nos entreguen a nuestros hijos y por eso los vamos a seguir buscando”.

TAMBIÉN EN CHILPANCINGO

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) buscará iniciar el proceso de reparación integral del daño a las víctimas del caso Ayotzinapa, informó el titular de la comisión, Jaime Rochin, quien indicó que para ello el organismo se mantiene pendiente de la presentación del diagnóstico de impacto sicosocial realizado por organizaciones de la sociedad civil a las víctimas del caso Iguala.

Explicó que el documento es fundamental para emprender las acciones necesarias de reparación integral de las casi 700 víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero.

“Las familias no han alcanzado verdad todavía, no saben exactamente qué sucedió, no han alcanzado justicia y nuestro acompañamiento como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrá que ir en el sentido de acompañarles en la búsqueda de la verdad y de la justicia, en evitar que se les revictimice por parte de autoridades de cualquier tipo y que se les criminalice”.