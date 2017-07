¡No queremos más Xitlalhis!

Nayarit.- El día de hoy se realizó una marcha de mujeres en Tepic para exigir al gobierno seguridad, pues el temor ante el alza de feminicidios en la entidad es latente. Las mujeres nayaritas quieren sentirse seguras en las calles. El más reciente caso es el de Ena Xitlalhi, la joven madre de 19 años fue encontrada sin vida el día de ayer al interior de un domicilio.

“Qué pasa con la alerta de género, sabemos que hay una solicitud, sabemos que Secretaría de Gobernación ya giró algunos puntos para que se subsane, estuvimos hablando con la diputadas en el congreso, ellas hablaron con ustedes en diciembre, estuvimos presentes en enero y febrero dando seguimiento a esta situación. La Diputada Jassive dijo que estaban subsanando los puntos que se vencía el plazo en marzo y que entonces podríamos tener más información", denunció Adriana Guerrero, una de las manifestantes.

Mujeres se manifiestan frente al Palacio de Gobierno en Tepic ante el alza de feminicidios en la entidad. FOTO: Captura de pantalla

Según Nayarit en línea, al rededor de 50 féminas se acercaron al Secretario General de Gobierno y la Delegada de INMUNAY en Nayarit, quienes establecieron su compromiso para trabajar en acciones para la denuncia de la violencia y protección de la mujer.

“Tienen todo el derecho de solicitar la protección del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal y uniendo esfuerzos darles seguridad a todos y cada una de ustedes”, mencionó José Armando Gómez, Secretario de Gobierno del Estado.

Sara Delgado, delegada de INMUNAY, agregó: “Vamos a implementar una campaña, en los próximos días para la cultura de la denuncia, que es lo básico y he declarado en muchas ocasiones que nosotros podemos dar ayuda pero mientras la mujer y la niña no se atreva porque no siente la confianza con la mamá para poder denunciar lo que está viviendo no vamos a poder avanzar”.

La alerta de género en la entidad está siendo solicitada pero la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres es quien establece si se activa o no en Nayarit.